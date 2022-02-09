Юный художник из Башкирии стал победителем британского конкурса талантов

Феномен Гордея. Работы 13-летнего художника из Туймазов покорили членов международного жюри британского конкурса Golden time talent. 17 экспертов единогласно признали картину «Мужчина со шкурой» лучшей среди представленных и присудили работе гран-при.
Портрет шахтера стал первым произведением серии «Герой труда». В будущем компанию этому мужчине составят тракторист, рыбак, хлебороб. На работу в смешанной технике у Гордея Тиглева ушло 2 недели. У картины есть свой секрет.
Первыми работами Гордея стали портреты мамы и папы. Юный художник написал их в 3 классе. Дальше искусству учился на роликах из Ютуба, пока не встретил наставника Айнура Тимергалеева. Встреча оказалась судьбоносной. Картины стали более профессиональными. Пришли и первые серьезные победы. Портрет Юрия Гагарина стал лучшим на всемирном конкурсе «Время первых» и сейчас выставлен в Дальневосточном аэрокосмическом центре. Его же вместе с портретом Леонардо ди Каприо мама Гордея отправила на британский конкурс «Золотое время талантов». Но организаторы попросили прислать третью работу. На семейном совете решили: в Англию отправится картина «Мужчина со шкурой», к которой сам Гордей относился весьма критично. Результаты удивили.
Гордей пишет не только карандашами и акварелью. Недавно освоил маркеры для скетчинга. Ошибки пока есть, признается юный Сальвадор Дали – кстати, это любимый художник 13-летнего туймазинца.
Своё мастерство художник оттачивает и на родных. Натурщиками становятся даже домашние животные. Но больше всего Гордей любит рисовать свою сестру.
Когда-нибудь Гордей непременно станет известным художником с мировым именем, а его картины будут стоить миллионы. Пока же приобрести уменьшенные копии произведений юного таланта может любой желающий. Мама оцифровывает некоторые работы своего сына и превращает их в эксклюзивные почтовые открытки.
Главная работа Гордея Тилева «Мужчина со шкурой» будет выставляться в Лондоне, Москве, Киеве и других городах и странах. И вполне возможно, что мировое призвание получит и этот шедевр, который родился прямо на наших глазах.