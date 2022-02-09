Юный художник из Башкирии стал победителем британского конкурса талантов

Феномен Гордея. Работы 13-летнего художника из Туймазов покорили членов международного жюри британского конкурса Golden time talent. 17 экспертов единогласно признали картину «Мужчина со шкурой» лучшей среди представленных и присудили работе гран-при.

Портрет шахтера стал первым произведением серии «Герой труда». В будущем компанию этому мужчине составят тракторист, рыбак, хлебороб. На работу в смешанной технике у Гордея Тиглева ушло 2 недели. У картины есть свой секрет.

Она не должна быть детализированной. Я специально выходил за края, делал немного неаккуратные мазки, чтобы работа смотрелась интереснее. Гордей Тиглев, художник

Первыми работами Гордея стали портреты мамы и папы. Юный художник написал их в 3 классе. Дальше искусству учился на роликах из Ютуба, пока не встретил наставника Айнура Тимергалеева. Встреча оказалась судьбоносной. Картины стали более профессиональными. Пришли и первые серьезные победы. Портрет Юрия Гагарина стал лучшим на всемирном конкурсе «Время первых» и сейчас выставлен в Дальневосточном аэрокосмическом центре. Его же вместе с портретом Леонардо ди Каприо мама Гордея отправила на британский конкурс «Золотое время талантов». Но организаторы попросили прислать третью работу. На семейном совете решили: в Англию отправится картина «Мужчина со шкурой», к которой сам Гордей относился весьма критично. Результаты удивили.

Несколько раз загружала страницу сайта, когда подводились итоги 30-го сезона конкурса. График открываю, загружаю, «Мужчина со шкурой» – 100 баллов. То есть все 17 членов жюри из 17 стран дали максимальную оценку данной работе Гордея. Хотя именно на эту работу надежд не возлагали, она шла бонусом. Наталья Тиглева, мама Гордея

Гордей пишет не только карандашами и акварелью. Недавно освоил маркеры для скетчинга. Ошибки пока есть, признается юный Сальвадор Дали – кстати, это любимый художник 13-летнего туймазинца.

Ошибки и есть точки для роста. Так говорит мой преподаватель Айнур Тимергалеев. Мне не понравилось строение лица. Мне кажется, что нос немного уехал, рот, губы особенно не нравятся мне. Глаза. Ну и я хотел бы сделать более плавные переходы между оттенками. Гордей Тиглев, художник

Своё мастерство художник оттачивает и на родных. Натурщиками становятся даже домашние животные. Но больше всего Гордей любит рисовать свою сестру.

Бывает, так сидишь, вроде, занимаешься своими делами. Он приносит мне через 30 минут, где я лучше даже, чем вживую, не отличишь от фотографии. Это невероятно приятно, когда у других есть фотографии, а у меня есть собственный портрет, который нигде не купишь. Ева Тиглева, сестра Гордея

Когда-нибудь Гордей непременно станет известным художником с мировым именем, а его картины будут стоить миллионы. Пока же приобрести уменьшенные копии произведений юного таланта может любой желающий. Мама оцифровывает некоторые работы своего сына и превращает их в эксклюзивные почтовые открытки.