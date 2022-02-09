Житель Башкирии запустил производство круп благодаря проекту «Агростартап»

Более 125 млн рублей в этом году получат начинающие сельхозпредприниматели. Речь идёт о программе «Агростартап». За три года ее существования появились 232 новых фермерских хозяйства. Одним из тех, кто воспользовался господдержкой, стал и глава крестьянско-фермерского хозяйства Айрат Миннеахметов. В Ермекеевском районе он запустил производство круп.
Зерно ушло в бункер. На этом этапе удаляется крупный мусор, камешки и посторонние злаки. Конвейер работает в автоматическом режиме. Сегодня здесь идет переработка пшеницы, из которой в итоге получится два вида крупы – «Полтавская» и «Артек».
Ячневая, перловая, манная. В цехе крестьянско-фермерского хозяйства Миннеахметова производится 8 видов круп. Сырье используют свое, а также закупают у других фермеров.
На открытие цеха КФХ получило поддержку в 3 млн рублей по программе «Агростартап». Появились новые рабочие места. Продукция пользуется спросом. Основными покупателями являются Москва и Санкт-Петербург. В КФХ намерены расширить производство, ориентируясь на клиентов.
В 2022 году в Башкортостане по программе «Агростартап» начинающие сельские предприниматели получат более 125 млн рублей. А тем, кто намерен воспользоваться господдержкой, пора начинать готовить документы. Их прием на конкурс в Минсельхозе стартует в начале марта.