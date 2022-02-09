Житель Башкирии запустил производство круп благодаря проекту «Агростартап»

Более 125 млн рублей в этом году получат начинающие сельхозпредприниматели. Речь идёт о программе «Агростартап». За три года ее существования появились 232 новых фермерских хозяйства. Одним из тех, кто воспользовался господдержкой, стал и глава крестьянско-фермерского хозяйства Айрат Миннеахметов. В Ермекеевском районе он запустил производство круп.

Зерно ушло в бункер. На этом этапе удаляется крупный мусор, камешки и посторонние злаки. Конвейер работает в автоматическом режиме. Сегодня здесь идет переработка пшеницы, из которой в итоге получится два вида крупы – «Полтавская» и «Артек».

Ячневая, перловая, манная. В цехе крестьянско-фермерского хозяйства Миннеахметова производится 8 видов круп. Сырье используют свое, а также закупают у других фермеров.

Гороховую крупу начали делать, и поначалу горох кололся не полностью – 50 на 50. А нам нужен полностью колотый горох. Магазины и оптовики берут только такой. Мы к этой установке купили горохоколку. И теперь полностью сырье колется. Айдар Маннанов, начальник цеха

На открытие цеха КФХ получило поддержку в 3 млн рублей по программе «Агростартап». Появились новые рабочие места. Продукция пользуется спросом. Основными покупателями являются Москва и Санкт-Петербург. В КФХ намерены расширить производство, ориентируясь на клиентов.

Впереди мы планируем запустить мелкую фасовку по 900 грамм. Те покупатели, которые у нас сейчас берут оптом по 25 упаковку, попросили нас поставить и фасовать в мелкой таре. Также планируем приобрести фотосепаратор и фасовать такую продукцию, как нут и чечевица, на экспорт. Ринат Миннеахметов, представитель КФХ А. Миннеахметов