Работники гражданской авиации Башкирии отмечают профессиональный праздник

Сегодня в России отмечают День гражданской авиации – профессиональный праздник тех, кто ежедневно обеспечивает перевозку пассажиров, почты и разного рода грузов воздушным транспортом. Сюда относятся как сотрудники наземных подразделений, так и пилоты, многие из которых, будучи на службе уфимского авиоотряда, обеспечивали полеты по всему миру.

В кабине уже давно нет ни кресел, ни приборной панели, да и в салоне теперь мало что напоминает о былых полетах. Списанное воздушное судно более двух десятилетий стоит возле одного из уфимских торговых центров. И это вовсе не макет, как многие могли подумать. Ветеран авиации Сергей Божнев когда-то сидел за штурвалом именно этого самолета.

Ан-24 – некогда один из самых популярных региональных самолетов. На борту этого теперь уже памятника, кстати, до сих пор сохранился родной бортовой номер. А ведь после ухода на пенсию судно имело все шансы попасть на металлолом, если бы его не выкупил местный предприниматель, который переоборудовал машину для наземных целей.

У владельцев большие планы и по части кабины. В ней хотят установить тренажер, имитирующий работу спасательного самолета. Правда, когда он сможет совершить свой первый виртуальный полет, энтузиасты сказать не могут. Весь вопрос упирается в финансы.

Когда-то башкирский самолетомоторный парк насчитывал более полусотни единиц воздушных судов. Были и среднемагистральные самолеты, которые от лица «Башкирских авиалиний» работали повсеместно за рубежом.

Ильшат Гусманов – один из ветеранов башкирской гражданской авиации, на счету которого 11 тысяч летных часов и 50 лет стажа. Будучи командиром воздушного судна, он не только перевозил пассажиров, но и перегонял самолет для Романа Абрамовича. А работая в Индонезии, мужчина летал с будущим президентом Восточного Тимора, кстати, практически однофамильцем – Гужмао.