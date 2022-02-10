Ян Терновский о росте индекса промпроизводства в Башкирии: «Работа активно ведется»

Скачок в индексе промышленного производства республики – результат повышенного внимания Радия Хабирова к малому и среднему бизнесу. Инициированные главой республики инвестиционные и промышленные часы позволили наладить диалог предпринимателей с различными уровнями власти. Об этом телеканалу БСТ заявил руководитель предприятия «Красный Ключ» Ян Терновский. 

Инвестпроект компании был признан приоритетным.  Поэтому им будет субсидирована часть затрат на покупку нового оборудования. Глава Башкортостана в этом году побывал в цехах предприятия. Инвестпроект с объёмом вложений более 100 млн рублей предполагает замену действующей линии по розливу воды. Это позволит повысить мощность в три раза – до шести тысяч бутылок в час.

Есть ощущение, что инвестиционный климат, направленность правительства республики к сектору среднего и крупного бизнеса в большей степени выражается по сравнению с предыдущими периодами. Последние два года видно, что работа активно ведется.

Ян Терновский, генеральный директор компании «Красный ключ»

В этом году республика вышла в лидеры страны по росту индекса промышленного производства, продемонстрировав  показатель 107,5 процентов – лучший за последнее десятилетие. Стоит отметить, что цифра выше среднего российского уровня на 2,2%.

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