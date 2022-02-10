Ян Терновский о росте индекса промпроизводства в Башкирии: «Работа активно ведется»

Скачок в индексе промышленного производства республики – результат повышенного внимания Радия Хабирова к малому и среднему бизнесу. Инициированные главой республики инвестиционные и промышленные часы позволили наладить диалог предпринимателей с различными уровнями власти. Об этом телеканалу БСТ заявил руководитель предприятия «Красный Ключ» Ян Терновский.

Инвестпроект компании был признан приоритетным. Поэтому им будет субсидирована часть затрат на покупку нового оборудования. Глава Башкортостана в этом году побывал в цехах предприятия. Инвестпроект с объёмом вложений более 100 млн рублей предполагает замену действующей линии по розливу воды. Это позволит повысить мощность в три раза – до шести тысяч бутылок в час.