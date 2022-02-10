Молодые ученые Евразийского НОЦ стали обладателями стипендии Президента России

Всего в конкурсном отборе победили 12 исследователей. Среди них – ученые Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук. Они получили господдержку в реализации проектов в области создания лекарств и новых видов топлива.

Исследователи Уфимского нефтяного университета представили на конкурс проекты, связанные с повышением эффективности работы нефтегазодобывающей промышленности. Среди тех, кто получил стипендию, есть и молодые ученые из Башгосунивеситета и УГАТУ. С аспирантами и исследователями встретился спикер Госсобрания Константин Толкачев. Председатель парламента вручил участникам встречи награды и поблагодарил их за вклад в науку.

Молодежь двигает науку вперед. Стипендия позволит стажироваться за границей, публиковаться. Альфис Гаязов, заместитель председателя комитета Госсобрания Республики Башкортостан по образованию, культуре, молодёжной политике и спорту

Одной из обладательниц президентской стипендии стала Елена Михайлова. Молодая ученая изучает лекарственное растение под названием «Витания». В его корнях содержатся вещества с оздоровительными свойствами. Елена исследует их эффективность. Опыты пока проводятся на лабораторных животных, но не исключено, что эти вещества могут начать применять и в лечении людей.