Инфекционист рассказал, когда Россия выйдет на плато по коронавирусу

Количество выписанных после COVID-19 стало немного расти, но пока до плато далековато. Плато – это когда, сколько заболело за сутки, столько и выписалось. Когда эти показатели сравняются, будет хорошо. Затем число выписанных начнет превышать число заболевших.

Николай Малышев, доктор медицинских наук, врач-инфекционист