Инфекционист рассказал, когда Россия выйдет на плато по коронавирусу

В России продолжает расти количество суточных зараженных коронавирусом. Из-за быстрого распространения штамма «омикрон» были побиты предыдущие антирекорды по заболеваемости.

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Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев в интервью изданию Sputnik рассказал, когда Россия выйдет на плато по коронавирусу.

Это может произойти несколькими способами: когда число ежедневно выявляемых случаев заражения, достигнув пика, перестает расти, или когда ежедневно госпитализируют примерно одинаковое количество пациентов, или когда выздоравливать начинает столько же людей, сколько заболевает.

Количество выписанных после COVID-19 стало немного расти, но пока до плато далековато. Плато – это когда, сколько заболело за сутки, столько и выписалось. Когда эти показатели сравняются, будет хорошо. Затем число выписанных начнет превышать число заболевших.

 Николай Малышев, доктор медицинских наук, врач-инфекционист

По прогнозам Россия выйдет на плато лишь через три-четыре недели. В этот период сократится суточная заболеваемость.

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