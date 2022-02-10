В Уфе из-за пожара в гостинице эвакуировали более 100 человек

Сегодня, 10 февраля, рано утром поступило сообщение о возгорании в гостинице «Азимут» в Уфе. Подробности произошедшего сообщает МЧС региона.

На указанный адрес оперативно прибыли экстренные службы. В подвальном помещении было найдено незначительное задымление. Пожар удалось полностью ликвидировать всего за 15 минут. Из зоны воздействия опасных факторов эвакуировали 104 человека.

В инциденте никто не пострадал. Ликвидацией пожара занимались 61 человек личного состава и 19 единиц техники.