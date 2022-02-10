В Башкирии накопительницу заставили убраться в квартире через суд

Жительница Ишимбая несколько лет доставлял проблемы соседям из-за своего желания «копить» вещи. Женщина сильно захламила помещение бытовым мусором, что негативно сказывалось на всём доме.

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Жильцы дома неоднократно просили соседку вынести хлам из квартиры. После они обратились за помощью к Управляющей компании, но те переадресовали жалобу в суд. Было установлено, что женщина нарушила санитарно-эпидемиологические правила и правила пожарной безопасности.

Суд обязал женщину убраться в квартире в принудительном порядке. За исполнением решения суда следили судебные приставы Ишимбайского межрайонного отделения. Мусор был утилизирован, помещение проветрено.

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