В Баймаке появится Музей башкирской лошади

Он расположится в Доме купца Кабанова. Научные сотрудники уже готовят концепцию нового музея. Известно, что в одном из залов посетители смогут ознакомиться с эволюцией животных башкирской породы, представленной в виде родословной.

Кроме того, среди тех, кто занимается обучением лошадей, пройдет международный конкурс. Соревнования состоятся 19 февраля в селе Старый Сибай. Участники должны будут продемонстрировать свое мастерство в умении приручить лошадь. Жюри также обратит внимание на ловкость всадников и на соблюдение правил техники безопасности. Заявки на участие уже подали желающие не только из Башкортостана, но и Киргизии и Алтайского края.