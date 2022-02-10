Матч «Урал» – «Факел» в Уфе будет бесплатным для посещения

В этом году Уфа примет чемпионат мира по волейболу. До старта крупного спортивного события осталось меньше 200 дней. Именитые атлеты уже привлекают внимание к своему виду спорта и выкладывают у себя на страницах в соцсетях приветствия столице республики.

Летом Уфа примет грандиозный волейбольный турнир – чемпионат мира. С 27 по 29 августа в столице республики пройдёт шесть матчей с участием сборных Франции, Германии, Словении и Камеруна. Чемпионат мира по волейболу впервые состоится в России. Уфа удостоилась чести стать одним из десяти городов-хозяев этого турнира. До мирового форума остаётся уже менее 200 дней. И именитые волейболисты поздравляют болельщиков этого вида спорта с большим праздником.

Ранее 2022-й год в Башкортостане был объявлен отраслевым «Годом развития и популяризации волейбола».

Я никогда не слышал так часто слово «волейбол» за последние десять лет. То, что о волейболе говорят, это круто. Мы идем поступательно к Лиге Наций, потом к чемпионату мира. Денис Таипов, пресс-атташе ВК «Урал»

С 1996 года уфимский «Урал» является участником волейбольной Суперлиги. В этом сезоне дела у уфимского клуба идут не очень хорошо. Команда идёт на предпоследнем месте и одержала пока только две победы. Впрочем, «Уралу» часто не везёт. Несколько матчей уфимцы проиграли со счётом 2:3.

Неприятно, грустно, но работаем, пытаемся силы в себе найти, чтобы в конце концов выигрывать. Иван Демаков, блокирующий ВК «Урал»

Ближайшие игры станут для «Урала» определяющими. Команда проведёт матчи против ближайших конкурентов. Уже в эту пятницу уфимцы дома примут соседа по турнирной таблице «Факел». Руководство клуба приняло решение сделать бесплатный вход на эту игру и ожидает серьёзную поддержку со стороны болельщиков, ведь волейбол в республике любят.

Конечно, мы ждём большого прихода зрителей, дай бог, чтобы они пришли и поверили в команду, что мы все-таки сдвинемся с этой мертвой точки, и вот это решение клуба сделать бесплатный вход на игру должно принести свои положительные плоды, как для болельщиков, так и для команды. Сергей Багрей, связующий ВК «Урал»