Жители Башкирии похитили мужчину и спрятали в гараже

В Стерлитамаке суд избрал меру пресечения двум мужчинам, которые подозреваются в похищении человека и вымогательстве.

6 февраля поздно вечером четыре местных жителя пробрались в чужую квартиру через балкон на первом этаже. Они напали на 41-летнего хозяина жилплощади, избили и начали требовать 50 тысяч рублей. Мужчина отказал налётчикам. Тогда они вновь избили его, похитили телефон, а после отвезли пострадавшего в гаражный кооператив, где удерживали его силой. Мужчине удалось дозвониться в полицию – правоохранители установили местоположение пострадавшего.