Жители Башкирии похитили мужчину и спрятали в гараже

В Стерлитамаке суд избрал меру пресечения двум мужчинам, которые подозреваются в похищении человека и вымогательстве.
6 февраля поздно вечером четыре местных жителя пробрались в чужую квартиру через балкон на первом этаже. Они напали на 41-летнего хозяина жилплощади, избили и начали требовать 50 тысяч рублей. Мужчина отказал налётчикам. Тогда они вновь избили его, похитили телефон, а после отвезли пострадавшего в гаражный кооператив, где удерживали его силой. Мужчине удалось дозвониться в полицию – правоохранители установили местоположение пострадавшего.
Подозреваемые в похищении были задержаны. В суде они настаивали на домашнем аресте, однако выяснилось, что мужчины подозреваются в совершении и других тяжелых преступлений. Было принято решение заключить двух подозреваемых под стражу до 7 апреля.