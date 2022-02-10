В Башкирии мужчина убил друга на поминках сына

3 февраля в Кармаскалинском районе произошло жестокое убийство. Подробности инцидента сообщает следственный комитет Башкирии.
Трое жителей села проводили вечер за распитием спиртных напитков во время поминок сына одного из гостей. Вскоре хозяин дома и мужчина, потерявший сына, остались вдвоем, так как их друг ушёл спать. Между ними вспыхнула ссора, во время которой хозяин дома ударил ножом гостя. После этого мужчина просто пошёл спать.
Утром они нашли тело товарища без признаков жизни. Хозяин дома обратился в полицию, но причастность к преступлению отрицал, заявив, что рано ушёл спать. При этом орудие убийства он спрятал в доме. Криминалисты быстро восстановили картину произошедшего.
Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование дела продолжается.
Фото: СК РФ по РБ.