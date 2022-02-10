В Башкирии мужчина убил друга на поминках сына

Трое жителей села проводили вечер за распитием спиртных напитков во время поминок сына одного из гостей. Вскоре хозяин дома и мужчина, потерявший сына, остались вдвоем, так как их друг ушёл спать. Между ними вспыхнула ссора, во время которой хозяин дома ударил ножом гостя. После этого мужчина просто пошёл спать.