В Уфе на мужчину и трёх детей чуть не упала глыба снега

В Уфе мужчина и его дети чуть не стали жертвами падения снега с крыши. Подробности инцидента сообщает ГТРК «Башкортостан».
Произошедшее запечатлела камера видеонаблюдения. Инцидент зафиксирован у дома №8 по улице Комарова. Мужчина с коляской и двумя маленькими детьми пытались попасть в подъезд, когда с крыши начал падать снег.
К счастью, семья успела увернуться от льда. Никто не пострадал. Это не первый похожий случай в столице. На прошлой неделе глыба снега упала на молодого парня.
Фото: соцсети.