Эксперты Башкирии назвали продукты, которые подорожали за неделю больше всего

Эксперты Башстата продолжают каждую неделю мониторить цены на продукты в регионе. Стало известно, какие товары подорожали больше всего.
Так, значительно выросли в цене огурцы (7,2%), шоколадные конфеты (5,4%) и белокочанная капуста (3,8%). Килограмм огурцов можно приобрести в среднем за 182 рубля, конфет – 327, а капусты – 58.
В перечень продуктов, которые выросли в цене за неделю, также попали: сметана, пастеризованное и стерилизованное молоко, сахар, макароны, овощные консервы для детского питания, сухие молочные смеси для детского питания, творог, вермишель, говядина, соль, шлифованный рис, баранина, картофель, маргарин.
А вот значительно дешевле стали свекла (3,9%), помидоры (3,2%), сосиски и сардельки (3,1%). В список ставших доступней продуктов также вошли: печенье, сыры, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, подсолнечное масло, яблоки, свинина, пшено, мука, яйца, куры, вареная колбаса, морковь, мороженая рыба, сливочное масло, мясные консервы для детского питания, гречневая крупа, репчатый лук, бананы, фруктово-ягодные консервы для детского питания.