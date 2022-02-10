Эксперты Башкирии назвали продукты, которые подорожали за неделю больше всего

А вот значительно дешевле стали свекла (3,9%), помидоры (3,2%), сосиски и сардельки (3,1%). В список ставших доступней продуктов также вошли: печенье, сыры, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, подсолнечное масло, яблоки, свинина, пшено, мука, яйца, куры, вареная колбаса, морковь, мороженая рыба, сливочное масло, мясные консервы для детского питания, гречневая крупа, репчатый лук, бананы, фруктово-ягодные консервы для детского питания.