Уроженку Башкирии с инсультом перевезли из Казахстана после обращения к Радию Хабирову

Уроженку Башкирии, перенёсшую инсульт, перевезли из Казахстана домой после обращения к главе республики. За 66-летней Флюрой Поличевой некому было ухаживать. Родные не могли забрать её из-за пандемии. О ситуации Радию Хабирову рассказала сестра женщины.

По словам родственницы, Поличева тяжело переживала смерть родной дочери. Это послужило причиной проблем со здоровьем. В Нур-Султане женщина проживала с 15 лет. Однако она всегда хотела вернуться на родину. Представитель Конгресс-бюро Башкирии в Казахстане помог пенсионерке с транспортировкой. Поличеву на поезде перевезли из Астаны до Костаная, а уже оттуда до Башкирии – на борту частной скорой медицинской помощи.