Житель Уфы полтора месяца прятал труп на балконе

В Уфе перед судом предстанет 49-летний местный житель. Как сообщает Следком Башкирии, мужчину обвинили в жестоком убийстве знакомого.

30 сентября 2021 года в полицию обратилась уфимка, которая заявила, что её 34-летний сожитель пропал без вести. Удалось установить, что последний раз пропавшего видели в компании незнакомого мужчины, который работает слесарем. В ходе осмотра арендованной квартиры слесаря на балконе было обнаружено тело пропавшего мужчины.

Оказалось, что 17 сентября мужчины познакомились на улице и решили отметить встречу алкоголем. Дома у слесаря между ними произошёл конфликт. Хозяин квартиры ударил оппонента металлической трубой по голове. Уфимец скончался. После этого слесарь вытащил тело погибшего на балкон, засыпал известкой и укутал в полиэтилен.

Уголовное дело направлено в суд.