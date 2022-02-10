В Уфе инспекторы ГИБДД задержали водителя пассажирского автобуса без прав

В Уфе инспекторы ГИБДД остановили водителя автобуса крупного автотранспортного предприятия. Как выяснилось, мужчина не имел права перевозить пассажиров и садиться за руль. Его лишили водительского удостоверения еще в прошлом году.

Водитель этого автобуса как ни в чем не бывало возит пассажиров. А ведь мужчину еще в конце прошлого года поймали пьяным за рулем личного автомобиля. По решению суда уфимца лишили прав на управление транспортом.

Несмотря на лишение, мужчина продолжил работать водителем автобуса. Как стала возможной такая ситуация – представители автотранспортного предприятия объяснить не смогли. В отношении водителя сотрудники ГИБДД составили протокол, а автобус отправили на штрафстоянку. Мужчине и организации, в которой он работает, грозит крупный штраф.

Водителю – 20 тысяч рублей, должностному лицу – 100 тысяч в соответствии с КоАП. Линар Зиннуров, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Другому водителю также, вероятно, придётся нести ответственность. Сотрудники ГИБДД остановили машину такси. Оказалось, что у водителя нет действующей лицензии. В салоне сидит пассажир, однако шофер утверждает, что подвозит только своих знакомых.

Мужчина спешно пытается отодрать с машины символику такси. Но это не помогает. В отношении 29-летнего водителя полицейские составили административный протокол.