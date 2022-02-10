Супружеская пара из Башкирии отметила бриллиантовую свадьбу

60 лет вместе. Бриллиантовую свадьбу отметила семья в Татышлинском районе. Более того, династия Гатауллиных известна в деревне Курдым тем, что почти все ее члены работали или работают в нефтяной отрасли.

В свои 80 лет Риф Гатауллин не представляет, как можно сидеть без дела. И здоровье, и жизненная позиция позволяют сохранять активность. 40 лет своей жизни пенсионер отдал "нефтянке". Выбрал самую тяжелую работу – мастер подземного ремонта.

Очень тяжелая работа. Из всех нефтяников подземник – это самая грязная работа. Риф Гатауллин

Так получилось, что он дал старт нефтяной династии. Его братья, дети и внуки через одного выбирали эту отрасль. Сейчас в сфере трудятся более десяти членов семьи. Уже 25 лет Риф Гатауллин на пенсии. На заслуженном отдыхе он часто берет в руки тальянку. Инструмент раритеный, ручной работы. За ним в юности он с отцом ездил в Уфу. Старую люстру он не отправит в мусор, здесь тоже проявляется его творческая натура.

С супругой Лизой Масгутовной их тоже свела любовь к творчеству. Молодой учительницей она по распределению попала в Курдым. Для работы с детьми нужен был талантливый помощник.

Я спрашиваю: «Кто фотограф?». Мне говорят: «Рим Гатауллин». А кто на гармони играет? Рим Гатауллин. Так и познакомились. И не расставались. Лиза Гатауллина