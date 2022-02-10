Радий Хабиров: «Мы в ПФО занимаем первое место по новизне автобусов»

Это компания «Автомиг», она зарегистрирована в Башкортостане. То, о чём я говорил, я всегда протягиваю руку дружбы и сотрудничества коммерческим перевозчикам при условии, что будут вкладываться в новые автобусы и будут соблюдать все требования, начиная с того, что автобус окрашен по брендбуку. Если житель видит изумрудную полосу, это значит, автобус частного перевозчика, голубая полоса – государственный перевозчик «Башавтотранс». Мы специально так сделали, чтобы жители могли идентифицировать, на кого жаловаться или кого благодарить в случае, если что-то происходит. Это 35 автобусов, вторая партия, всего закупили 70. К нам начала прислушиваться компания ИП «Батыров». Это большая компания, мы с ними долго вели переговоры, завтра я хочу их посмотреть. Меня радует, что частный бизнес начал вкладывать деньги в это, покупать новые автобусы и с нами вместе выправлять ситуацию. – Значит, они подхватили идеологию? – Это было непросто, мы их уговаривали три года. Но потихонечку появились новые перевозчики. Компания «Автомиг» работает в Твери, в Перми, в Ярославле, в Московской области. Я всегда говорил: кто хочет работать и зарабатывать, но, подчёркиваю, создавая комфортные условия для пассажиров, добро пожаловать к нам.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан