Радий Хабиров: «Мы в ПФО занимаем первое место по новизне автобусов»

Башкортостан – на
первом месте в Приволжском федеральном округе по новизне автобусов
общественного транспорта. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров.
Сегодня руководитель региона встретился с представителями частного перевозчика –
компанией «Автомиг», которая уже начала работать по Уфе.
Рынок автобусных
перевозок в Уфе становится цивилизованным. Обслуживать столичных пассажиров готовится
новый перевозчик. Сегодня с автопарком предприятия «Автомиг» познакомился лично
глава Башкортостана Радий Хабиров.
Руководитель региона также
осмотрел автобусы внутри, ведь важно, насколько они комфортны в первую очередь
для пассажиров. Марка называется «Лотос». Для повышения безопасности салон
оснащён видеокамерами. Автобусы учитывают и нюансы перевозки людей с
ограниченными возможностями здоровья. Самое главное – в отличие от некогда
курсировавших по Уфе ПАЗиков и ГАЗелей,
они тёплые: оборудованы двумя мощными обогревателями. Ну и совсем уж
новинка для местного рынка перевозок – здесь есть даже USB-зарядки для
мобильных гаджетов.
«Автомиг» – частный
перевозчик. Предприятие уже успешно работает в нескольких регионах страны. И
вот, получив местную регистрацию, выходит на башкирский рынок, где в последние годы
как раз активно ведётся транспортная реформа. Республика готова поддержать
частный бизнес в этой сфере, отметил Радий Хабиров. Главное, чтобы они работали
добросовестно.
Это
компания «Автомиг», она зарегистрирована в Башкортостане. То, о чём я говорил,
я всегда протягиваю руку дружбы и сотрудничества коммерческим перевозчикам при
условии, что будут вкладываться в новые автобусы и будут соблюдать все
требования, начиная с того, что автобус окрашен по брендбуку. Если житель видит
изумрудную полосу, это значит, автобус частного перевозчика, голубая полоса –
государственный перевозчик «Башавтотранс». Мы специально так сделали, чтобы
жители могли идентифицировать, на кого жаловаться или кого благодарить в случае,
если что-то происходит. Это 35 автобусов, вторая партия, всего закупили 70. К
нам начала прислушиваться компания ИП «Батыров». Это большая компания, мы с
ними долго вели переговоры, завтра я хочу их посмотреть. Меня радует, что
частный бизнес начал вкладывать деньги в это, покупать новые автобусы и с нами
вместе выправлять ситуацию. – Значит, они подхватили идеологию? – Это было
непросто, мы их уговаривали три года. Но потихонечку появились новые
перевозчики. Компания «Автомиг» работает в Твери, в Перми, в Ярославле, в
Московской области. Я всегда говорил: кто хочет работать и зарабатывать, но,
подчёркиваю, создавая комфортные условия для пассажиров, добро пожаловать к
нам.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Планомерная работа с
перевозчиками дает свои результаты. В ближайшее время автопарк в Уфе будет
почти полностью обновлён. Дальше эта работа предстоит в масштабах остальной
республики.
В
перевозках по республике основной перевозчик – «Башавтотранс». Есть ряд
решений, которые я принял ещё полтора года назад, это организовать перевозку в
населённых пунктах от 500 и более человек до Уфы, но пока не получается. Нужно
покупать автобусы. Мы работаем поэтапно. Мы завершаем всю историю, связанную с
Уфой в этом году, полностью обновим парк машин. Мы в Приволжском федеральном
округе уже занимаем первое место по новизне автобусов. Средний возраст
автобусов по Уфе – 3-4 года. А ещё несколько лет назад было больше 10 лет. Два
года назад. Поэтому планомерно всё это меняем. – Но дойдём до республики? – Конечно.
Вы посмотрите, по республике тоже «бегают» новые автобусы. Едешь по дороге и
видишь их. Мы сейчас ждём деньги и купим большие автобусы для междугородних
перевозок.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Транспортная реформа – явление комплексное.
Поэтому республика развивает не только автобусное сообщение. Новый импульс
получило сотрудничество с РЖД. Появляется больше межмуниципальных маршрутов на электричках.
Всё для того, чтобы жители Башкортостана имели возможность быстро, безопасно и
удобно перемещаться по всей республике.