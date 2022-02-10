Радий Хабиров: «Мы в ПФО занимаем первое место по новизне автобусов»

Башкортостан – на первом месте в Приволжском федеральном округе по новизне автобусов общественного транспорта. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров. Сегодня руководитель региона встретился с представителями частного перевозчика – компанией «Автомиг», которая уже начала работать по Уфе.

Рынок автобусных перевозок в Уфе становится цивилизованным. Обслуживать столичных пассажиров готовится новый перевозчик. Сегодня с автопарком предприятия «Автомиг» познакомился лично глава Башкортостана Радий Хабиров.

Руководитель региона также осмотрел автобусы внутри, ведь важно, насколько они комфортны в первую очередь для пассажиров. Марка называется «Лотос». Для повышения безопасности салон оснащён видеокамерами. Автобусы учитывают и нюансы перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. Самое главное – в отличие от некогда курсировавших по Уфе ПАЗиков и ГАЗелей,  они тёплые: оборудованы двумя мощными обогревателями. Ну и совсем уж новинка для местного рынка перевозок – здесь есть даже USB-зарядки для мобильных гаджетов.

«Автомиг» – частный перевозчик. Предприятие уже успешно работает в нескольких регионах страны. И вот, получив местную регистрацию, выходит на башкирский рынок, где в последние годы как раз активно ведётся транспортная реформа. Республика готова поддержать частный бизнес в этой сфере, отметил Радий Хабиров. Главное, чтобы они работали добросовестно.

Фото №1 - Радий Хабиров: «Мы в ПФО занимаем первое место по новизне автобусов»

Это компания «Автомиг», она зарегистрирована в Башкортостане. То, о чём я говорил, я всегда протягиваю руку дружбы и сотрудничества коммерческим перевозчикам при условии, что будут вкладываться в новые автобусы и будут соблюдать все требования, начиная с того, что автобус окрашен по брендбуку. Если житель видит изумрудную полосу, это значит, автобус частного перевозчика, голубая полоса – государственный перевозчик «Башавтотранс». Мы специально так сделали, чтобы жители могли идентифицировать, на кого жаловаться или кого благодарить в случае, если что-то происходит. Это 35 автобусов, вторая партия, всего закупили 70. К нам начала прислушиваться компания ИП «Батыров». Это большая компания, мы с ними долго вели переговоры, завтра я хочу их посмотреть. Меня радует, что частный бизнес начал вкладывать деньги в это, покупать новые автобусы и с нами вместе выправлять ситуацию. – Значит, они подхватили идеологию? – Это было непросто, мы их уговаривали три года. Но потихонечку появились новые перевозчики. Компания «Автомиг» работает в Твери, в Перми, в Ярославле, в Московской области. Я всегда говорил: кто хочет работать и зарабатывать, но, подчёркиваю, создавая комфортные условия для пассажиров, добро пожаловать к нам.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Планомерная работа с перевозчиками дает свои результаты. В ближайшее время автопарк в Уфе будет почти полностью обновлён. Дальше эта работа предстоит в масштабах остальной республики.

В перевозках по республике основной перевозчик – «Башавтотранс». Есть ряд решений, которые я принял ещё полтора года назад, это организовать перевозку в населённых пунктах от 500 и более человек до Уфы, но пока не получается. Нужно покупать автобусы. Мы работаем поэтапно. Мы завершаем всю историю, связанную с Уфой в этом году, полностью обновим парк машин. Мы в Приволжском федеральном округе уже занимаем первое место по новизне автобусов. Средний возраст автобусов по Уфе – 3-4 года. А ещё несколько лет назад было больше 10 лет. Два года назад. Поэтому планомерно всё это меняем. – Но дойдём до республики? – Конечно. Вы посмотрите, по республике тоже «бегают» новые автобусы. Едешь по дороге и видишь их. Мы сейчас ждём деньги и купим большие автобусы для междугородних перевозок.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Транспортная реформа – явление комплексное. Поэтому республика развивает не только автобусное сообщение. Новый импульс получило сотрудничество с РЖД. Появляется больше межмуниципальных маршрутов на электричках. Всё для того, чтобы жители Башкортостана имели возможность быстро, безопасно и удобно перемещаться по всей республике.

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