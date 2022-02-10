В Уфе люди ждут квартир более 10 лет: что происходит в ЖК «Менделеевский»

Администрация Уфы, муниципальный застройщик и подрядчик ЖК «Менделеевский» готовятся к судебным разбирательствам. Причиной послужил ряд заключенных в прошлом сделок, которые мэрия считает сомнительными. В частности, речь идет о передаче площадей жилого комплекса подрядчику по заниженной цене и затянувшемся строительстве секций, в которых свои квартиры люди ждут уже много лет. Как выяснилось, деньги от сделок застройщику не поступают.

Это часть ролика, который записали дольщики ЖК «Менделеевский» главе российского Следкома Александру Бастрыкину. Они сообщают, что ждут свои квартиры больше 10 лет. Юрий Рапенчук пока не может въехать в свою однокомнатную жилплощадь, хотя ипотеку уже выплатил. Есть недоделки, говорит мужчина. Да и в подъезде еще не конца уложена плитка и утеплитель. Поэтому пока что Юрий вместе с семьей вынужден снимать жилье.

Дом состоит из 5 секций. Четыре из них уже давно жилые. Хотя они тоже заселились позже, но они жилые. А вот пятая, центральная, все никак не достроится. Работ осталось по минимуму. Но на сегодняшний день все застройщики, все подрядчики выведены. Со мной они общались напрямую, мне в декабре позвонил подрядчик: «Извини, Юра, я вынужден вывести всех рабочих, потому что денег нет даже на материал». Юрий Рапенчук, дольщик секции 5Д ЖК «Менделеевский»

Нам как сказали и объяснили, вот этот дом будут строить. Люди будут вкладывать деньги. И мы после этих домов построим и этот дом, и за счет этого дома построим этот. Тот дом сдался, а наш неизвестно, когда построится. Василий Тарасов, дольщик ЖК «Менделеевский»

За ответом, что происходит на стройплощадке, мы отправились к застройщику. МУП «Служба заказчика и технического надзора» взяла на себя обязательства после банкротства компании «Меркурий» и заключила договор подряда на строительство с «Гарантстройинвестом». На предприятии отметили: бывшее руководство МУПа передало все площади ЖК до договору долевого участия. Причем с некими преференциями. Жилые квадраты отошли по цене по 56 тысяч рублей. Представители застройщика уверены: права были нарушены, ведь цена была ниже среднерыночной на треть. Кроме того, подрядчик получил отсрочку платежа до конца 2024 года. В МУПе отмечают, что «живых» денег от сделок не получают.

Таким образом, центр прибыли сосредоточился в «Гарантстройинвест», в то время как все расходы убытки несет «Служба заказчика и технического надзора». ООО «СЗ Гарантстройинвест» направило претензию предприятию, в которой указывает, что приостанавливает все работы на секции 5Д. До момента, пока администрация г. Уфы откажется от иска об оспаривании договоров участия в долевом строительстве. Таким образом, генподрядчик ставит ультиматум для предприятия и города и даже, по сути, шантажирует. Алина Багаутдинова, ведущий юрисконсульт МУП «Служба заказчика и технического надзора»

В компании застройщика отметили также, что на вырученные от продажи площадей в других секциях средства должно было завершиться строительство проблемных объектов, в том числе и секции 5Д. Кстати, бывшему руководителю Тимуру Гиниятуллину предъявлен иск на взыскание убытков в 1,5 млрд рублей. Мы попытались связаться с ним и узнать, каким образом были заключены такие договоры.

– Я не хочу беседовать, не вижу необходимости. – Вообще отказываетесь от комментария? – Для себя не вижу необходимости беседовать с вами. Тимур Гиниятуллин, бывший директор МУП «Служба заказчика и технического надзора»

В администрации города уверены: сделки незаконны. Хотя бы потому, что именно мэрия является собственником имущества «Службы заказчика и технического надзора». То есть тех площадей, которые есть в ЖК «Менделеевский».

Само собой, это было сделано без одобрения администрации. По этой причине мы были вынуждены обратиться за судебной защитой нарушенных прав предприятия. Соответственно, какие-либо юридические препятствия для продолжения строительства отсутствуют. Виль Сафин, начальник правового управления администрации г. Уфы

Руководство подрядчика уверяет: 56 тысяч рублей за квадрат соответствовали рынку в момент заключения договоров. И, по их словам, на данный момент цена квартир здесь не доходит до 85 тысяч за квадрат. А все работы идут в рамках договоренностей.

Мы полностью здесь открыты, готовы предоставить любые доказательства, документы, что все полученные денежные средства направлялись исключительно с теми договоренностями, которые были достигнуты с администрацией, которые были достигнуты в 19-м, 20-м году, направлялись на этот объект. То есть на сегодняшний день подрядчик какой-либо прибыли с этого не получил вообще. Мы ни одну квартиру без согласия с застройщиком продать не можем. Нам просто Росреестр не зарегистрирует сделку. Андрей Костин, руководитель ООО «СЗ Гарантстройинвест»

В мэрии также отмечают, что завершение строительства в ЖК «Менделеевский» – одно из приоритетных для города. Ведь главная цель – решить проблему обманутых дольщиков, но чтобы все было в рамках закона.

В конце прошлого года мы две секции, которые планировали ввести в эксплуатацию, ввели. Сейчас рассчитываем, скорее всего, во 2-м квартале ввести еще 2 секции. Рассчитываю, что на наш диалог с подрядчиком этот спор не должен повлиять. Но в любом случае мы приложим все усилия для того, чтобы в ближайшее время и секцию 5Д тоже достроить. Кирилл Чистяков, заместитель главы администрации г. Уфы

О ситуации высказываются и общественники. По их мнению, в происходящем должны разбираться и правоохранительные органы.

Конфликт лежит в юридической плоскости, и администрация защищает свои права законными способами. Однако в то же время со стороны подрядчика используются такие механизмы, которые неприемлемы в данной ситуации. А именно используются пострадавшие граждане, участники долевого строительства и обманутые дольщики в целях уклонения своих обязательств от выполнения договоров генерального подряда. Зульфия Гайсина, ответственный секретарь Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества