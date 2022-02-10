В Уфе многодетная мать лишилась полумиллиона рублей из-за лжеброкеров

Многодетная мама в декрете проиграла на бирже полмиллиона рублей. Брокеры помогли своей клиентке открыть виртуальный счет и тут же оформить кредит. Женщину уверяли: с первой сделки можно будет покрыть все долги. Однако их стало еще больше. Новая схема мошенничества, или как лжеброкеры обрабатывают наивных трейдеров-новичков – в нашем сюжете.

Анна Рогожкина – мама троих детей в декрете и неудавшийся валютный трейдер. На онлайн-биржу ее затянул человек, который сейчас не отвечает на звонки, – некий Владислав Евгеньевич. На одном из сайтов по поиску работы он ответил на отклик женщины, предложил вакансию менеджера по отчетам в брокерской фирме и пообещал 12 тысяч рублей в месяц за час работы в день.

Два отчета сделала, говорят, хорошо получается, предложили пройти школу трейдеров и открыть депозит в миллион рублей. Анна Рогожкина

Предвкушая легкий заработок, женщина поверила всем обещаниям своего куратора. Якобы тот самый Владислав Евгеньевич и попросил Анну взять кредиты, уверяя, что с первых сделок она сможет избавиться от всех долгов и уже в этом году закрыть ипотеку. Женщина набрала полмиллиона рублей микрозаймами и положила на свой виртуальный счет на валютном рынке.

Сделка стала уходить в минус, я ему звоню, что делать, а он говорит, сейчас все поднимется, успеем. За две минуты депозит ушел в ноль. Анна Рогожкина

После первой сделки куратор перестал отвечать на звонки новоиспеченного брокера. Как только Анна заподозрила неладное, она решила почитать отзывы о компании.

Сама компания находится в Новосибирске. Мы связались с куратором Анны по телефону. Тот самый Владислав Евгеньевич отрицает факт того, что принуждал кого-либо оформлять кредиты.

Я никого не принуждал. Мне сейчас неудобно говорить, перезвоните через полтора часа. Владислав, представитель ООО «Иджин»

Только в оговоренное время Владислав Евгеньевич уже предпочел игнорировать наши звонки. Эксперты говорят, что лжеброкеры разработали новую схему мошенничества, по которой и вынуждают клиентов брать кредиты под свои инвестиционные проекты.

В действиях компании «Иджин» усматриваются признаки мошенничества. Они обязывают людей брать кредиты, а все обязательства ложатся на клиента компании. Должна быть дана правовая оценка действий руководителей компании. Искандер Фахретдинов, адвокат Башкирской республиканской коллегии адвокатов