В Уфе многодетная мать лишилась полумиллиона рублей из-за лжеброкеров

Многодетная мама в декрете проиграла на бирже полмиллиона рублей. Брокеры помогли своей клиентке открыть виртуальный счет и тут же оформить кредит. Женщину уверяли: с первой сделки можно будет покрыть все долги. Однако их стало еще больше. Новая схема мошенничества, или как лжеброкеры обрабатывают наивных трейдеров-новичков – в нашем сюжете.
Анна Рогожкина – мама троих детей в декрете и неудавшийся валютный трейдер. На онлайн-биржу ее затянул человек, который сейчас не отвечает на звонки, – некий Владислав Евгеньевич. На одном из сайтов по поиску работы он ответил на отклик женщины, предложил вакансию менеджера по отчетам в брокерской фирме и пообещал 12 тысяч рублей в месяц за час работы в день.
Предвкушая легкий заработок, женщина поверила всем обещаниям своего куратора. Якобы тот самый Владислав Евгеньевич и попросил Анну взять кредиты, уверяя, что с первых сделок она сможет избавиться от всех долгов и уже в этом году закрыть ипотеку. Женщина набрала полмиллиона рублей микрозаймами и положила на свой виртуальный счет на валютном рынке.
После первой сделки куратор перестал отвечать на звонки новоиспеченного брокера. Как только Анна заподозрила неладное, она решила почитать отзывы о компании.
Сама компания находится в Новосибирске. Мы связались с куратором Анны по телефону. Тот самый Владислав Евгеньевич отрицает факт того, что принуждал кого-либо оформлять кредиты.
Только в оговоренное время Владислав Евгеньевич уже предпочел игнорировать наши звонки. Эксперты говорят, что лжеброкеры разработали новую схему мошенничества, по которой и вынуждают клиентов брать кредиты под свои инвестиционные проекты.
По данным экспертов Общероссийского народного фронта, только за прошлый год лжеброкеры похитили у россиян около 2 млрд рублей. Каждый год на фондовый рынок приходит почти миллион частных инвесторов. Вместе с ними и мошенники-профессионалы, которые ловят на свою удочку трейдеров-новичков.