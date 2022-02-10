В Уфе многодетная мать лишилась полумиллиона рублей из-за лжеброкеров

Многодетная мама в декрете проиграла на бирже полмиллиона рублей. Брокеры помогли своей клиентке открыть виртуальный счет и тут же оформить кредит. Женщину уверяли: с первой сделки можно будет покрыть все долги. Однако их стало еще больше. Новая схема мошенничества, или как лжеброкеры обрабатывают наивных трейдеров-новичков – в нашем сюжете.

Анна Рогожкина – мама  троих детей в декрете и неудавшийся валютный трейдер. На онлайн-биржу ее затянул человек, который сейчас не отвечает на звонки, – некий Владислав Евгеньевич. На одном из сайтов по поиску работы он ответил на отклик женщины, предложил вакансию менеджера по отчетам в брокерской фирме и пообещал 12 тысяч рублей в месяц за час работы в день.

Два отчета сделала, говорят, хорошо получается, предложили пройти школу трейдеров и открыть депозит в миллион рублей.

Анна Рогожкина
Фото №1 - В Уфе многодетная мать лишилась полумиллиона рублей из-за лжеброкеров

Предвкушая легкий заработок, женщина поверила всем обещаниям своего куратора. Якобы тот самый Владислав Евгеньевич и попросил Анну взять кредиты, уверяя, что с первых сделок она сможет избавиться от всех долгов и уже в этом году закрыть ипотеку. Женщина набрала полмиллиона рублей микрозаймами и положила на свой виртуальный счет на валютном рынке.

Сделка стала уходить в минус, я ему звоню, что делать, а он говорит, сейчас все поднимется, успеем. За две минуты депозит ушел в ноль.

Анна Рогожкина

После первой сделки куратор перестал отвечать на звонки новоиспеченного брокера. Как только Анна заподозрила неладное, она решила почитать отзывы о компании.

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Фото №2 - В Уфе многодетная мать лишилась полумиллиона рублей из-за лжеброкеров

Сама компания находится в Новосибирске. Мы связались с куратором Анны по телефону. Тот самый Владислав Евгеньевич отрицает факт того, что принуждал кого-либо оформлять кредиты.

Я никого не принуждал. Мне сейчас неудобно говорить, перезвоните через полтора часа.

Владислав, представитель ООО «Иджин»

Только в оговоренное время Владислав Евгеньевич уже предпочел игнорировать наши звонки. Эксперты говорят, что лжеброкеры разработали новую схему мошенничества, по которой и вынуждают клиентов брать кредиты под свои инвестиционные проекты.

В действиях компании «Иджин» усматриваются признаки мошенничества. Они обязывают людей брать кредиты, а все обязательства ложатся на клиента компании. Должна быть дана правовая оценка действий руководителей компании.

Искандер Фахретдинов, адвокат Башкирской республиканской коллегии адвокатов

По данным экспертов Общероссийского народного фронта, только за прошлый год лжеброкеры похитили у россиян около 2 млрд рублей. Каждый год на фондовый рынок приходит почти миллион частных инвесторов. Вместе с ними и мошенники-профессионалы, которые ловят на свою удочку трейдеров-новичков.

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