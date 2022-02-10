Не «Действие», а «Противодействие»: медработники ЦРБ Ишимбая высказались о провокациях профсоюза

Новость о том, что студентов-медиков, работающих фельдшерами в Ишимбайской ЦРБ, не обеспечивают достойными условиями труда, не подтвердилась. Это уже не первая конфликтная ситуация, в которой фигурирует профсоюз «Действие». Его называют еще и организатором недавней «итальянской забастовки» всё в той же Ишимбайской центральной районной больнице.

Вместо лапши быстрого приготовления – нормальный обед. За смену горячим питанием их обеспечивают два раза. И в рационе студентов далеко не пакетики «Ролтона», как это описывалось в информации, размещенной на сайте альтернативного профсоюза «Действие».

Встретили прекрасно, замечательно. Помогаем фельдшерам, ездим с ними на вызовы, когда есть такая возможность, предоставили питание и возможность того, что будем продолжать помогать здесь, также продолжить обучение. Валерия Кочкурова, студентка Салаватского медицинского колледжа

В бригадах скорой медицинской помощи студенты работают сутки через трое. Тем, кто приезжает из Стерлитамака, оплачивают ещё и дорогу. А буквально с сегодняшнего дня начинающих медиков после прохождения обучения начали оформлять на ставки.

Я бы сказал так, это не профсоюз «Действие», это профсоюз «Противодействие», потому что, если бы был союз «Действие», они нормально взаимодействовали бы с профсоюзом медработников. Шли бы рука об руку и плечом к плечу. А руководят профсоюзом «Действие» Орлов, Коновал. Это люди, которые ни одного дня, никогда не работали в медицине. Валерий Шапочкин, главный врач Ишимбайской центральной районной больницы

О том, что часть фельдшеров и водителей скорой медицинской помощи Ишимбайской ЦРБ планирует начать «итальянскую забастовку», руководство больницы оповестили в январе. А спланировано всё было еще раньше, на одном из обучающих семинаров в Санкт-Петербурге руководством альтернативного профсоюза «Действие». Об этом свидетельствует заявление оргсекретаря профсоюза Александра Золотарёва.

«Итальянская забастовка» – это подразумевается работа в полной бригаде, то есть по два фельдшера и водитель, как положено по 388 приказу, это работа без переработок. Альбина Абдрахманова, фельдшер бригады скорой медицинской помощи Ишимбайской ЦРБ

Тем временем коллеги протестующих из других больниц не поддерживают стремления своих ишимбайских коллег решить конфликтную ситуацию исключительно путем забастовки – по их мнению, необходим конструктивный диалог.

Я вообще считаю, что вот этот профсоюз «Действие» – это в основном пиар, и на это пиаре они подталкивают людей к этим своим играм, но это игры, можно все это решить, все вопросы можно обсудить в коллективе. Лариса Галиакберова, старший фельдшер скорой медицинской помощи г. Стерлитамак

По данным СМИ, координирует акцию протеста в Ишимбайском районе Антон Орлов. Профсоюзный деятель и по совместительству предприниматель является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Вообще альтернативный профсоюз медработников «Действие» отметился в этом году не только в республике. На днях российский канал «360°» провел журналистское расследование, где выяснил, что профсоюз медработников курирует и оплачивает голодовку медицинской сестры в Коломенском перинатальном центре Московской области.

Он постоянно нас контролирует, поддерживает, советует. Вот они приезжали тоже первого февраля, они постоянно на созвоне, постоянно общаемся. Мы по каждому пункту с ними советуемся, как, что, к чему. Наталья Трухина, медсестра