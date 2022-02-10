Не «Действие», а «Противодействие»: медработники ЦРБ Ишимбая высказались о провокациях профсоюза

Новость о том, что студентов-медиков, работающих фельдшерами в Ишимбайской ЦРБ, не обеспечивают достойными условиями труда, не подтвердилась. Это уже не первая конфликтная ситуация, в которой фигурирует профсоюз «Действие». Его называют еще и организатором недавней «итальянской забастовки» всё в той же Ишимбайской центральной районной больнице.
Вместо лапши быстрого приготовления – нормальный обед. За смену горячим питанием их обеспечивают два раза. И в рационе студентов далеко не пакетики «Ролтона», как это описывалось в информации, размещенной на сайте альтернативного профсоюза «Действие».
В бригадах скорой медицинской помощи студенты работают сутки через трое. Тем, кто приезжает из Стерлитамака, оплачивают ещё и дорогу. А буквально с сегодняшнего дня начинающих медиков после прохождения обучения начали оформлять на ставки.
О том, что часть фельдшеров и водителей скорой медицинской помощи Ишимбайской ЦРБ планирует начать «итальянскую забастовку», руководство больницы оповестили в январе. А спланировано всё было еще раньше, на одном из обучающих семинаров в Санкт-Петербурге руководством альтернативного профсоюза «Действие». Об этом свидетельствует заявление оргсекретаря профсоюза Александра Золотарёва.
Тем временем коллеги протестующих из других больниц не поддерживают стремления своих ишимбайских коллег решить конфликтную ситуацию исключительно путем забастовки – по их мнению, необходим конструктивный диалог.
По данным СМИ, координирует акцию протеста в Ишимбайском районе Антон Орлов. Профсоюзный деятель и по совместительству предприниматель является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Вообще альтернативный профсоюз медработников «Действие» отметился в этом году не только в республике. На днях российский канал «360°» провел журналистское расследование, где выяснил, что профсоюз медработников курирует и оплачивает голодовку медицинской сестры в Коломенском перинатальном центре Московской области.
Объявившая голодовку участница протестной акции медсестра Наталья Трухина рассказала журналистам, что на профсоюз «Действие» и его руководителя Андрея Коновала она вышла через социальные сети, где ей целенаправленно выбрали вариант голодовки и предложили деньги. А вот по какой схеме и на каких условиях действовали её коллеги из Ишимбая, до конца неясно. Вопрос остаётся открытым.