В Уфе в тестовом режиме начал курсировать первый электробус

В башкирской столице появился первый электробус. Пока он на тестировании. Городские власти хотят проверить, приживется ли такой вид транспорта и насколько выгодно его эксплуатировать, ведь цена электробуса превышает 35 миллионов рублей. Сумма для города неподъемная с учетом того, что если закупать, то не один. Но если электрический транспорт удачно пройдет проверку, варианты покупки всё-таки можно найти, говорят в администрации. А может, и вовсе в ближайшее время ему составит конкуренцию уфимский производитель.

С этой остановки забирают не пассажиров, а электроэнергию. Водитель с первой попытки подъезжает ровно к зарядочной станции. Электробусом Мунира Гаиткулова управляет всего пару дней, а вот за рулем троллейбуса полжизни.

В Уфе электробус проездом. Производитель предоставил его на двухмесячное тестирование. Администрация города специально попросила электрический транспорт в зимнее время, чтобы проверить, насколько он надежен в морозы.

Автономная тяга – на 60 километров. Есть ультрабыстрая зарядная станция, на которой каждый круг он будет заряжаться. В Москве они себя хорошо показали. Антон Сагдединов, ведущий инженер-электроник обслуживающей организации электробусов

Курсирует электробус пока на втором маршруте от Телецентра до бульвара Славы. Автономной тяги на 60 км хватает, чтобы сделать круг. В салоне есть информационное табло, валидаторы для бесконтактной оплаты и USB-разъемы для зарядки телефонов. Вход оборудован раскладывающимся пандусом.

Комфортабельный, мне нравится, для пассажиров удобно. Но хотелось бы, чтобы поддержали наш уфимский электротранспорт. Мунира Гаиткулова

В Уфе и вправду курсируют около 10 троллейбусов с возможностью автономного хода. Изготавливают их на уфимском заводе. Сейчас там же разрабатывают новый проект – троллейбус, который сможет проезжать до 30 км без подключения к электросетям. То есть почти тот же электробус. Но он, возможно, будет дешевле того, что взят на тестирование у КАМАЗа.

Это дорогая «игрушка», сейчас стоит около 37 млн. Благодаря федеральной программе популяризации экологичного транспорта можно будет приобрести такой электробус за 11 млн. Олег Хмарин, начальник управления транспорта и связи администрации г. Уфы