Игроки «Салавата Юлаева» отличились на Олимпиаде в составе сборной Финляндии

Сегодня на Олимпиаде в Пекине сборная Финляндии обыграла словаков. Особенно отличились в матче юлаевцы. Сакари Маннинен оформил хет-трик. У Хартикайнена – ассистентский дубль, у Гранлунда – пас.

Тем временем в Уфе «Салават» провел товарищеский матч против нижнекамского «Нефтехимика». Впервые за юлаевцев выступил защитник системы башкирского клуба Александр Комаров 2002 года рождения. И если первый период в матче остался безголевым, то на старте второго игрового отрезка уфимцы забросили сразу две шайбы. Отличились Николай Кулёмин и Динар Хафизуллин. В итоге хозяева праздновали победу со счетом 3:0.