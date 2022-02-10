В Уфе собирают винные пробки для помощи особенным детям

Вино для здоровья. В Уфе проходит акция по сбору пробок. Они нужны для создания тактильных площадок, которые помогут детям с особенностями в развитии.

Такие пространства в городе уже есть: в парках Якутова и «Волшебный мир». Дорожки из камешков и пробок, сенсорные клумбы и стены с искусственно травой. Все можно трогать и познавать мир. В Уфе планируют создать ещё два таких мини-парка площадью по 100 кв метров.