В Уфе собирают винные пробки для помощи особенным детям

Вино для здоровья. В Уфе проходит акция по сбору пробок. Они нужны для создания тактильных площадок, которые помогут детям с особенностями в развитии.

Такие пространства в городе уже есть: в парках Якутова и «Волшебный мир». Дорожки  из камешков и  пробок, сенсорные клумбы и стены с искусственно травой.  Все можно трогать и познавать мир. В Уфе планируют создать ещё два таких мини-парка площадью по 100 кв метров. 

Фото №1 - В Уфе собирают винные пробки для помощи особенным детям

Благотворительный проект в Башкортостане организовала член Общественной палаты и директор центра «Ломая барьеры». В этом году акция стала федеральной.

В Уфе сбор пробок проходит на постоянной основе, но для двух площадок нужно большое количество. Это и вовлечение людей в благотворительность. Нас поддержало сообщество, которое интересуется виноделием, и они не задумывались, что таким образом можно помочь детям с ограниченными возможностями здоровья.

Алина Хабирова, член Общественной палаты Республики Башкортостан, директор автономной некоммерческой организации «Ломая барьеры»
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