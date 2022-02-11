В Башкирии рассказали о ходе вакцинации подростков от COVID-19

Более 2,5 тысячи детей в возрасте от 12 до 17 лет иммунизировались от COVID-19. Из-за увеличения заболевших среди несовершеннолетних в республике открыты три детских отделения для лечения больных с коронавирусом. 

 Новый штамм омикрон переносится легче дельта-штамма, однако из-за быстрого распространения участились случаи семейного заражения. Так, в Уфимском районе в прошлом году за год заболели 1073 ребенка, а за месяц текущего – 780.

Чтобы защититься от инфекции, врачи рекомендуют пройти процедуру вакцинации.

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