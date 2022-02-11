В Башкирии пожар в квартире унёс жизнь мужчины

Сегодня, 11 февраля, рано утром в городе Октябрьский зафиксирован крупный пожар. Инцидент произошёл в квартире на третьем этаже в многоэтажном доме по улице Северной.

Фото №1 - В Башкирии пожар в квартире унёс жизнь мужчины

На место инцидента оперативно прибыли экстренные службы. Пожар удалось ликвидировать за короткое время. В ходе тушения было обнаружено тело мужчины, которые передали медикам. Врачи лишь констатировали смерть пострадавшего.

Личность погибшего предстоит установить. Также необходимо выяснить обстоятельства случившегося.  

Фото: МЧС по РБ. 

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