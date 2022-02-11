В Уфе показали, как проходят тренировки борцов греко-римского стиля

Башкирские борцы греко-римского стиля вернулись с чемпионата России.Борцы сразу же преступили к тренировкам. Впереди новые старты, на которых наши спортсмены намерены заявить о себе.

Пока главный тренер башкирской сборной Рамиль Сираев преследует на тренировке свои цели, борцы готовятся к очередным стартам. А их немало, сезон в самом разгаре, потому сразу после возвращения с чемпионата России спортсмены снова вышли на ковер. Так проходит работа над ошибками. Ведь цена даже одной высока. Алан Амриев допустил две, и не сумел выйти в 1/8 финала на турнире в Суздале, уступив всего балл сопернику из Красноярского края. Тот чемпионат стал для него первым среди взрослых спортсменов. Сейчас борец готовится к первенству страны среди юниоров, который станет отборочным на Европу.

Все зависит от желания спортсмена. Два спортсмена выходят на ковер. Тот, кто хочет больше выиграть, тот и выиграет. Тренер может только исправить ошибки, а на ковре спортсмен сам решает, кто что хочет. Рамиль Сираев, главный тренер сборной Республики Башкортостан по греко-римской борьбе

Фадис Валитов и Нохчо Лабазанов появились в зале позже остальных. У них по графику в этот день была запланирована пробежка и занятие в тренажерном зале. В Суздале Нохчо уступил в борьбе за выход в финал, но бронзовую награду спортсмен из Башкортостана не отдал, так второй год подряд став на России третьим.

Третье место и есть третье. Это не первое, Это на четыре. Я был готов физически и ментально, но допустил одну ошибку, и это стоило финала Нохчо Лабазанов, бронзовый призер чемпионата России по греко-римской борьбе

Фадис Валитов завершил выступление на чемпионате на стадии 1/8 финала. Последние минуты схватки наш борец проводил с рассечением.

Абсолютно никак оно не помешало и не сказалось на схватке. Это каждодневное. В трех схватках из десяти бывает такое рассечение. Фадис Валитов , участник чемпионата России по греко-римской борьбе