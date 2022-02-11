В Уфе показали, как проходят тренировки борцов греко-римского стиля

Башкирские борцы греко-римского стиля вернулись с чемпионата России.Борцы сразу же преступили к тренировкам. Впереди новые старты, на которых наши спортсмены намерены заявить о себе.
Пока главный тренер башкирской сборной Рамиль Сираев преследует на тренировке свои цели, борцы готовятся к очередным стартам. А их немало, сезон в самом разгаре, потому сразу после возвращения с чемпионата России спортсмены снова вышли на ковер. Так проходит работа над ошибками. Ведь цена даже одной высока. Алан Амриев допустил две, и не сумел выйти в 1/8 финала на турнире в Суздале, уступив всего балл сопернику из Красноярского края. Тот чемпионат стал для него первым среди взрослых спортсменов. Сейчас борец готовится к первенству страны среди юниоров, который станет отборочным на Европу.
Фадис Валитов и Нохчо Лабазанов появились в зале позже остальных. У них по графику в этот день была запланирована пробежка и занятие в тренажерном зале. В Суздале Нохчо уступил в борьбе за выход в финал, но бронзовую награду спортсмен из Башкортостана не отдал, так второй год подряд став на России третьим.
Фадис Валитов завершил выступление на чемпионате на стадии 1/8 финала. Последние минуты схватки наш борец проводил с рассечением.
Еще один бронзовый призер соревнований Саид-Хусейн Бакаев готовится к новым стартам и сборам дома в Белорецке. Также как и Адлан Амриев – победитель первенства мира. Ему предстоит выступить на российских соревнованиях среди борцов до 23 лет.