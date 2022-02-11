В Уфе прошла презентация Года башкирской культуры и духовного наследия

Мы приглашаем всех принимать участие в наших мероприятиях. И хотелось бы сказать, что год культуры – это не только про танцы и песни, это еще и про смысл, который несет культура башкир.

Эльвира Аиткулова, председатель президиума Всемирного курултая башкир, депутат Госдумы