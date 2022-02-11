В Уфе прошла презентация Года башкирской культуры и духовного наследия

Представители Всемирного курултая башкир и деятели искусства республики озвучили направления, которые будут реализовать в течение тематического года. Презентация прошла в ГКЗ «Башкортостан».
Планируется проведение различных творческих конкурсов как среди опытных артистов, деятелей культуры, так и среди школьников, студентов. Главная цель предстоящих мероприятий – показать богатое культурное наследие башкирского народа и интерес к новым видам искусства.
После открытие там же состоялся концерт, посвященный к 105-летию композитора Загира Исмагилова. В исполнении национального симфонического оркестра прозвучали произведения из золотого наследия народного артиста: фрагменты из оперы «Салават Юлаев», Адажио из балета «Журавлиная песнь» симфоническая поэма «Салават», кантата «Я – россиянин» и не только.