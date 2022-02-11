В Уфе прошла презентация Года башкирской культуры и духовного наследия

Представители Всемирного курултая башкир и деятели искусства республики озвучили направления, которые будут реализовать в течение тематического года. Презентация прошла в ГКЗ «Башкортостан».

Планируется проведение различных творческих конкурсов как среди опытных артистов, деятелей культуры, так и среди школьников, студентов.  Главная цель предстоящих мероприятий – показать богатое культурное наследие башкирского народа и интерес к новым видам искусства.

Мы приглашаем всех принимать участие в наших мероприятиях. И хотелось бы сказать, что год культуры – это не только про танцы и песни, это еще и про смысл, который несет культура башкир.

Эльвира Аиткулова, председатель президиума Всемирного курултая башкир, депутат Госдумы

Мы инициируем такой проект, который направлен на несколько направлений. Это и вопрос популяризации культуры, эти вопросы связаны и с кадрами и многим другим. Ну и, конечно,. это первую очередь необходимость показывать культуру.

Булат Юсупов, член комиссии Всемирного курултая башкир по культуре и СМИ

После открытие там же состоялся концерт, посвященный к 105-летию композитора Загира Исмагилова. В исполнении национального симфонического оркестра прозвучали произведения из золотого наследия народного артиста: фрагменты из оперы «Салават Юлаев», Адажио из балета «Журавлиная песнь» симфоническая поэма «Салават», кантата «Я – россиянин» и не только.

Я исполняю кантату «Я – россиянин». Я очень счастлив, что меня пригласили. Я сам земляк Загира Исмагилова, его творчество знаю с детства.

Артур Шарипов, солист
Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ