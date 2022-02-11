В Уфе школьников будут обучать на энергетиков

Уфимская башкирская гимназия подписала соглашение о сотрудничестве с электросетевой компанией. Лекции для ребят прочтут сотрудники организации. Также частью учебной программы станет посещение самого предприятия.

Будущая стюардесса и ветеринар пока за одной партой. Школьницы уверены: с профессией точно определились. Возможно, девочки ещё несколько раз поменяют планы на жизнь. Кто-то, например, станет филологом, раз гимназия с башкирским уклоном, или выберут более точные науки. В учебном заведении в этом году появится энергетическое направление.

Школа подписала соглашение о сотрудничестве с электросетевой компанией. Как именно будут воспитывать будущих энергетиков – пока обсуждается. Один из вариантов: для старшеклассников организуют посещение предприятия и внеурочные занятия, которые будут проводить сотрудники электросетевой компании.