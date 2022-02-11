В Уфе стартовали противопаводковые рейды

До весны еще месяц, а экстренные службы и руководство районов города уже начали противопаводковые рейды. В зонах возможного подтопления находятся микрорайоны Нижегородка, Затон и дорога, ведущая в населенный пункт Козорез.
Чтобы весеннее половодье прошло с минимальными рисками, активно ведется работа с населением. В рамках профилактических рейдов сотрудники Управления гражданской защиты и администрации районов проводят подомовые обходы. Накануне специалисты обошли несколько улиц в Нижегородке, беседовали с домовладельцами, чьи участки находятся в подтопляемой зоне, разъясняли им правила поведения в период прихода «большой воды» и напоминали о необходимости подготовки к половодью.
Кроме того, на улицах Нижегородки во всю работает коммунальная техника. Спецмашины вывозят снег из частного сектора, осознавая серьёзность угрозы подтопления, в первую очередь там, где дома могут буквально утонуть в вешних водах.