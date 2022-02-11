В Уфе стартовали противопаводковые рейды

Чтобы весеннее половодье прошло с минимальными рисками, активно ведется работа с населением. В рамках профилактических рейдов сотрудники Управления гражданской защиты и администрации районов проводят подомовые обходы. Накануне специалисты обошли несколько улиц в Нижегородке, беседовали с домовладельцами, чьи участки находятся в подтопляемой зоне, разъясняли им правила поведения в период прихода «большой воды» и напоминали о необходимости подготовки к половодью.