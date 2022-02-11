В Башкирии пенсионер чудом избежал пожара

В Чишминском районе местный житель чудом избежал пожара. Об этом сообщает Госкомитет по ЧС.

89-летний житель села Ибрагимово решил разогреть обед в микроволновке. Пенсионер поставил самую высокую мощность, а после прилёг отдохнуть, но случайно задремал. Разбудил его громкий сигнал пожарного извещателя.

Пенсионер поспешил на кухню и увидел, как микроволновку охватило дымом, а электрический щиток выбило. К счастью, открытого возгорания не произошло. Пожарный извещатель был установлен в доме сельчанина по программе для одиноких пенсионеров от 55 лет и старше.