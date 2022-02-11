В Башкирии защитят земельные права многодетных семей

Однако в законе есть требование об обязательном проживании детей с родителями, подтвержденном регистрацией по месту жительства. В противном случае в выдаче земли могут и отказать, даже если все остальные критерии соблюдены. Парламентарии предлагают убрать этот пункт из числа обязательных. Именно из-за этого критерия в законопроекте более 30 семей получили отказ за последние несколько лет, сообщили в региональном парламенте.