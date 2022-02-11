Уроженец Башкирии избил женщину в Московской области

В Одинцово на почве личных неприязненных отношений между мужчиной и его знакомой произошёл конфликт прямо на улице. Уроженец Башкирии налетел на несчастную с кулаками. Женщина получила травмы.

Мужчина был задержан. Ему предписали выплатить штраф, который он так и не выплатил. Теперь мужчине запретили выезжать за пределы России, а также заблокировали его банковские счета.