Радий Хабиров в прямом эфире пообщался с олимпийцами из Башкирии

Эдуард, завтра сотни, десятки тысяч мальчишек и девчонок будут следить за тобой, гордиться тобой и после тебя пойдут в спортивные залы и будут заниматься спортом. Ты пример для них!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан