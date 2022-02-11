Радий Хабиров в прямом эфире пообщался с олимпийцами из Башкирии

Радий Хабиров в прямом эфире своего Instagram пообщался с бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине биатлонистом Эдуардом Латыповым. На прямой связи с главой региона были также президент Союза биатлонистов Виктор Майгуров и тренер Латыпова Виктор Никитин.

Глава республики тепло пообщался со всеми участниками эфира и поинтересовался настроением в олимпийской сборной. Радий Хабиров отметил, что в Башкортостане царит атмосфера праздника и невероятной поддержки всех олимпийцев.

Напомним, что завтра Эдуард Латыпов стартует в спринтерской гонке на 10 километров. Она начнётся в 14:00 по уфимскому времени.

Эдуард, завтра сотни, десятки тысяч мальчишек и девчонок будут следить за тобой, гордиться тобой и после тебя пойдут в спортивные залы и будут заниматься спортом. Ты пример для них!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ