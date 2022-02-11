ФК «Уфа» завершил второй тренировочный сбор в Белеке матчем с «Пахтакором»

Футбольный клуб «Уфа» завершил второй учебно-тренировочный сбор в турецком Белеке контрольным матчем против «Пахтакора». Встреча против четырнадцатикратного чемпиона Узбекистана началась с гола Эрвинга Ботаки после розыгрыша углового.

«Пахтакор» отыгрался еще в первом тайме. У «Уфы» были и другие моменты, но подопечные Алексея Стукалова их реализовать не сумели. Итог встречи – ничья 1:1. Заключительный третий сбор перед возобновлением сезона в Премьер-лиге уфимцы также проведут в Белеке с 15 февраля по 4 марта.