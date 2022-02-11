ФК «Уфа» завершил второй тренировочный сбор в Белеке матчем с «Пахтакором»

Футбольный клуб «Уфа» завершил второй учебно-тренировочный сбор в турецком Белеке контрольным матчем против «Пахтакора». Встреча против четырнадцатикратного чемпиона Узбекистана началась с гола Эрвинга Ботаки после розыгрыша углового.

«Пахтакор» отыгрался еще в первом тайме. У «Уфы» были и другие моменты, но подопечные Алексея Стукалова их реализовать не сумели. Итог встречи – ничья 1:1. Заключительный третий сбор перед возобновлением сезона в Премьер-лиге уфимцы также проведут в Белеке с 15 февраля по 4 марта. 

В первом тайме играли против ветра, вследствие чего соперник имел территориальное преимущество, плюс мы не совсем правильно перестраивались. Во втором тайме мы наоборот делали все правильно, заперли соперника на его половине поля, единственное – нужно было реализовывать моменты, которые мы создали.

Алексей Стукалов, главный тренер ФК «Уфа»
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