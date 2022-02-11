В Башкирии коронавирус за сутки выявили у 2999 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в России.
Так, в Башкирии за сутки коронавирус выявили ещё у 2999 человек (154 160), с выздоровлением выписали – 2889 (131 700), скончались – 18 (4894). Госпитализация потребовалась 406 пациентам.
В России коронавирус зарегистрировали у 203 949 пациентов за сутки (13 731 794), с выздоровлением выписали – 112 236 (11 021 633), скончались – 722 (383 813). Госпитализирован за сутки 19 281 заболевший.