В Башкирии коронавирус за сутки выявили у 2999 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в России.

Так, в Башкирии за сутки коронавирус выявили ещё у 2999 человек (154 160), с выздоровлением выписали – 2889 (131 700), скончались – 18 (4894). Госпитализация потребовалась 406 пациентам.