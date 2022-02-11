Газификация в Башкирии: как бесплатно подвести газ к участку

Бесплатный газ до границ участков. Свыше 130 тысяч семей в республике до конца этого года будут обеспечены голубым топливом. Трубы протянут до земельного участка. Федеральная программа, инициированная Владимиром Путиным, касается всех населенных пунктов, в которых есть газораспределительные сети. Как и куда подавать заявки, чтобы провести себе газ за счёт государства?

Раньше каждый месяц зимы забирал из семейного бюджета, где подрастают девять детей, не меньше 15 тысяч рублей. Но даже этого не хватало, чтобы обогреть дом полностью. От перегруза пробки постоянно выбивало, малыши мерзли, а от квитанций за электричество холодели руки.

Семья Гарифуллиных к газу подключилась в прошлом году, но ощущение праздника, говорят, не проходит до сих пор. Провести голубое топливо в дом удалось практически бесплатно. Многодетная семья получила от государства сертификат на газификацию. Денег хватило и на оборудование, и на его подключение.

Сертификаты на газификацию номиналом в 75 или 100 тысяч рублей могут получить участники Великой Отечественной войны, инвалиды и многодетные семьи. Главным условием для участия в программе является наличие технической возможности подключения дома к сети газоснабжения. Узнать об этом можно в газовой компании. Там же жителей республики могут сориентировать и по списку документов, где их брать и куда подавать.

Республиканская программа по выдаче сертификатов на газификацию стала серьёзной поддержкой для Башкортостана. Деньги получили уже свыше пяти тысяч семей льготных категорий.