Стало известно, когда мост-вставку через Белую в Уфе сделают четырёхполосным

В частности, смонтированы дорожные знаки, указывающие направление движения по полосам, убирается старая разметка. Новую разметку нанесут после наступления благоприятных погодных условий. Закрыт съезд на арочный мост с проспекта Салавата Юлаева: здесь установлены бетонные блоки и соответствующие знаки. Сделано это, чтобы водители начали заранее привыкать к новой дорожной схеме.