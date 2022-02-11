Стало известно, когда мост-вставку через Белую в Уфе сделают четырёхполосным

В Уфе с 14 февраля изменится принцип движения на мосту-вставке через Белую. В этот день его сделают четырёхполосным.

Фото №1 - Стало известно, когда мост-вставку через Белую в Уфе сделают четырёхполосным

Как сообщает мэрия города, это связано с ремонтными работами на арочном мосту, которые начнутся уже 1 марта. Сейчас проводятся все необходимые подготовительные мероприятия.

В частности, смонтированы дорожные знаки, указывающие направление движения по полосам, убирается старая разметка. Новую разметку нанесут после наступления благоприятных погодных условий. Закрыт съезд на арочный мост с проспекта Салавата Юлаева: здесь установлены бетонные блоки и соответствующие знаки. Сделано это, чтобы водители начали заранее привыкать к новой дорожной схеме.

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