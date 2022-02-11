Радий Хабиров ознакомился с деятельностью крупного частного перевозчика Уфы

Еще 30 автобусов от частного перевозчика – на уфимские улицы. Радий Хабиров сегодня оценил партию нового автотранспорта и ознакомился с деятельностью одной из самых крупных коммерческих компаний региона, которая перевозит пассажиров на 13 городских регулярных маршрутах. Это компания ИП Батыров.

 После запуска в республике транспортной реформы частник поддержал курс региональных властей на повышение качества пассажирских услуг и обновление парка автобусов. За три года в транспортной компании смогли полностью избавиться от устаревших «ПАЗиков».

Перевозчик закупил новые автобусы. Когда видишь, что человек вкладывает свои деньги в свой бизнес, понимаешь, что он хочет развиваться, верит нам. Мне очень приятно.

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