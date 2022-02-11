Радий Хабиров ознакомился с деятельностью крупного частного перевозчика Уфы

Еще 30 автобусов от частного перевозчика – на уфимские улицы. Радий Хабиров сегодня оценил партию нового автотранспорта и ознакомился с деятельностью одной из самых крупных коммерческих компаний региона, которая перевозит пассажиров на 13 городских регулярных маршрутах. Это компания ИП Батыров.