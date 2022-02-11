Швейная фабрика в ОЭЗ «Алга» в Башкирии набирает специалистов

В Ишимбайском районе недавно запущенные предприятия столкнулись с проблемой кадрового голода. В конце прошлого года на площадке особой экономической зоны «Алга» заработала швейная фабрика. Но из 800 рабочих мест цеха заполнены лишь на четверть. Сейчас руководство совместно с Центром занятости в срочном порядке ищет сотрудников. Набор открыт по всей республике, а иногородним готовы предоставить общежитие.

Все начинается с проработки деталей. Девушки уже неделю учатся шить рабочую форму. Венера Клысбаева приезжает на стажировку из деревни Кантюковка. Для нее профессия швеи – новая.

Полный курс обучения составляет две недели. Причем стажировка бесплатная. Сразу после предлагают трудоустройство. Швейная фабрика «Аркада» открылась несколько месяцев назад на площадке особой экономической зоны «Алга». Здесь изготавливают широкий ассортимент рабочей одежды. Производительность предприятия – до 220 тысяч изделий в год. Чтобы выйти на такие показатели, требуется 800 сотрудников. Но почти 75 процентов рабочих мест пока вакантны.

Кроме большого количества рабочих мест, предприятие охватывает немалую географию. С момента открытия благодаря содействию Центра занятости удалось найти более 200 новых сотрудников из трех городов и четырех районов республики. Каждые две недели сюда на обучение приезжает группа из 25 человек, которые сразу после стажировки становятся частью рабочего коллектива.

Так, Регина Загидуллина приступила к своим обязанностям одной из первых. Раньше работала в офисе, но поняла, что это не ее. Услышав о вакансии швеи, сразу отправила заявку.

Для этого в Стерлитамаке организовали ярмарку вакансий. Отбирать кандидатов приехала целая делегация. Поэтому все вопросы о трудоустройстве можно было задать лично. Для иногородних запустили прямую трансляцию.