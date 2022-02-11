В Башкирии на огороде нашли тело пропавшего без вести мужчины

1 февраля в полицию Чишминского района обратился местный житель. Мужчина рассказал, что его 35-летний сын пропал без вести. Он ушёл из дома 25 декабря и перестал выходить на связь с близкими.

Полиция занялась поисками сельчанина. Был восстановлен круг лиц, с которыми мужчина общался последний раз. Оказалось, незадолго до пропажи его видели в доме 57-летнего мужчины по улице Инкубаторной. Пропавший, его брат-инвалид и подруга проводили вечер за распитием спиртных напитков.

В ходе допроса хозяин дома заявил, что мужчину убил его брат. Тело ему пришлось завернуть в полиэтилен, а после спрятать на огороде под снегом. Вскоре выяснилось, что пропавшего убил сам хозяин дома из-за личных разногласий. Весной мужчина планировал похоронить убитого у реки. Тело передано судмедэкспертам, подозреваемый задержан, обстоятельства преступления выясняются.