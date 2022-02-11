В Уфе мошенники украли у пенсионерки 7 млн рублей

В полицию Уфы обратилась 66-летняя местная жительница, которая заявила, что стала жертвой крупного мошенничества.

Оказалось, 15 января женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что со счета пенсионерки пытаются списать деньги. Чтобы этого не произошло, неизвестный порекомендовал женщине взять кредит, а после отправить средства на другие сберегательные счета. Уфимка так и поступила. Она взяла несколько кредитов на общую сумму в 250 тысяч рублей, а после отправила деньги через терминал на несколько сберегательных счетов.

Мошенники на этом не остановились. Они настояли на том, что женщине нужно продать квартиру, а вырученные средства отправить на ещё более 200 счетов. Пенсионерка несколько дней отправляла деньги неизвестным. Вскоре выяснилось, что у женщины есть ещё одна квартира, которую также ей посоветовали продать, а деньги отправить на другие сберегательные счета.