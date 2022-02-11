В Уфе мошенники украли у пенсионерки 7 млн рублей

В полицию Уфы обратилась 66-летняя местная жительница, которая заявила, что стала жертвой крупного мошенничества.

Фото №1 - В Уфе мошенники украли у пенсионерки 7 млн рублей

Оказалось, 15 января женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что со счета пенсионерки пытаются списать деньги. Чтобы этого не произошло, неизвестный порекомендовал женщине взять кредит, а после отправить средства на другие сберегательные счета. Уфимка так и поступила. Она взяла несколько кредитов на общую сумму в 250 тысяч рублей, а после отправила деньги через терминал на несколько сберегательных счетов.

Мошенники на этом не остановились. Они настояли на том, что женщине нужно продать квартиру, а вырученные средства отправить на ещё более 200 счетов. Пенсионерка несколько дней отправляла деньги неизвестным. Вскоре выяснилось, что у женщины есть ещё одна квартира, которую также ей посоветовали продать, а деньги отправить на другие сберегательные счета.

В общей сложности женщина перевела неизвестным более 7 млн рублей. Только через неделю она поняла, что стала жертвой мошенников. Где ей теперь жить – женщина не знает. Правоохранители занимаются расследованием дела.

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