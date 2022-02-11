Радий Хабиров: Надеюсь, что у нас ещё будут олимпийские медали

Глава Башкирии в прямом эфире пообщался со спортсменами из республики, которые сейчас защищают честь России на Олимпиаде в Пекине. Радий Хабиров поговорил с бронзовым призёром Эдуардом Латыповым, президентом Союза биатлонистов Виктором Майгуровым и тренером Виктором Никитиным. Глава региона выразил искреннюю надежду, что спортсменам ещё удастся завоевать олимпийские медали.
По словам Радий Хабирова, сейчас команде ОКР в Пекине непросто. Сегодня Олимпиада в психологическом плане становится сложнее.
Глава республики рассказал, что он находит время примкнуть к телевизору и посмотреть олимпийские соревнования.
Фото: glavarb.ru