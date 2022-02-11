Радий Хабиров: Надеюсь, что у нас ещё будут олимпийские медали

Посмотрите, что происходит вокруг фигурного катания. Там умотали с этими нападками на Камилу Валиеву и вообще в целом на нашу сборную. Мы хотели сделать для них что-то доброе, они должны понимать, что мы у них есть. Это далеко, там довольно агрессивная атмосфера. В некотором смысле, я тоже спортсмен, я помню дух других Олимпиад, которые были. Но такого безумия, которое сейчас происходит, – такого не было. Раньше, если спортсмен проигрывал - он это принимал. Если выигрывал – не было никаких споров на эту тему. Сейчас каждую победу сперва надо победить в спортивной борьбе, потом в околополитической, в околоспортивной борьбе отстоять. Прежде всего, идет атака на российскую сборную.

Радий Хабиров, Глава Башкирии