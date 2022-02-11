Радий Хабиров: Надеюсь, что у нас ещё будут олимпийские медали

Глава Башкирии в прямом эфире пообщался со спортсменами из республики, которые сейчас защищают честь России на Олимпиаде в Пекине. Радий Хабиров поговорил с бронзовым призёром Эдуардом Латыповым, президентом Союза биатлонистов Виктором Майгуровым и тренером Виктором Никитиным. Глава региона выразил искреннюю надежду, что спортсменам ещё удастся завоевать олимпийские медали.

Фото №1 - Радий Хабиров: Надеюсь, что у нас ещё будут олимпийские медали

Мы посмотрели на Эдуарда – светлый парень. Будем болеть завтра. У нас 12, 15, 18 февраля. У нас там находится 14 ребят. Две медали у нас уже есть. Я очень надеюсь, что у нас еще будут медали. Самое главное, я в конце об этом сказал, сейчас от телевизора не отрывают глаз наши дети. Мальчишки и девчонки смотрят, для них это настоящие герои. Они берут с них пример. Это самое главное. А нашим ребятам удачи.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

По словам Радий Хабирова, сейчас команде ОКР в Пекине непросто. Сегодня Олимпиада в психологическом плане становится сложнее.

Посмотрите, что происходит вокруг фигурного катания. Там умотали с этими нападками на Камилу Валиеву и вообще в целом на нашу сборную. Мы хотели сделать для них что-то доброе, они должны понимать, что мы у них есть. Это далеко, там довольно агрессивная атмосфера. В некотором смысле, я тоже спортсмен, я помню дух других Олимпиад, которые были. Но такого безумия, которое сейчас происходит, – такого не было. Раньше, если спортсмен проигрывал - он это принимал. Если выигрывал – не было никаких споров на эту тему. Сейчас каждую победу сперва надо победить в спортивной борьбе, потом в околополитической, в околоспортивной борьбе отстоять. Прежде всего, идет атака на российскую сборную.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Глава республики рассказал, что он находит время примкнуть к телевизору и посмотреть олимпийские соревнования.

Самое базовое, у нас тут есть свой круг, мы друг другу передаем. Когда мы первое золото брали по лыжным гонкам. Олимпиада – раз в четыре года. Я считаю, что нужно находить время, чтобы немножко посмотреть на своих спортсменов. Когда олимпийские игры идут, я не столько о башкирских спортсменах думаю, сколько о единой российской команде. Им надо быть очень едиными, потому что наша команда по чудовищному прессуется со стороны околоспортивных деятелей. Они должны быть вместе и поддерживать друг друга.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Фото: glavarb.ru

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