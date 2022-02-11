ФАС обвинила компанию Google в монополии

Федеральная антимонопольная служба обвинила компанию Google в монополии. В ведомстве считают, что ограничения контента на видеохостинге непрозрачны и непредсказуемы. Это убивает конкуренцию на рынке.

Напомним, что в декабре на компанию уже наложили первый в России оборотный штраф. Ведомство рассмотрит дело на административном расследовании, но Google могут повторно оштрафовать.