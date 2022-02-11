В России заблокировали работу сайтов по продаже данных банковских карт

Сайты перестали функционировать 8 февраля. Теперь при попытке зайти на ресурс пользователь будет видеть сообщение о приостановке работы. В РБК пообщались с компанией, которая специализируется на кибербезопасности, Group-IB для выяснения подробностей. Оказалось, что ведомство не только заблокировало сайты, но и проникло в структуру подпольного бизнеса. Это позволило выводить баннеры с блокировкой при попытке входа на сайт.