В России заблокировали работу сайтов по продаже данных банковских карт

МВД удалось заблокировать работу 3 мошеннических сайтов, на которых продавали данные банковских карт. По оценкам специалистов, общая стоимость всех товаров составила 655 миллионов долларов. 

Фото №1 - В России заблокировали работу сайтов по продаже данных банковских карт

Сайты перестали функционировать 8 февраля. Теперь при попытке зайти на ресурс пользователь будет видеть сообщение о приостановке работы. В РБК пообщались с компанией, которая специализируется на кибербезопасности, Group-IB для выяснения подробностей. Оказалось, что ведомство не только заблокировало сайты, но и проникло в структуру подпольного бизнеса. Это позволило выводить баннеры с блокировкой при попытке входа на сайт. 

Это может свидетельствовать о том, что сотрудники полиции получили доступ к инфраструктуре злоумышленников, что возможно только в связи с задержанием лиц, причастных к управлению как форумом, так и кардшопами. 

Пресс-служба Group-IB
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