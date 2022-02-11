В России расширили программу по бесплатному переобучению

В России расширили программу, которая позволяет некоторым категориям граждан бесплатно переобучаться для получения новой специальности. Теперь воспользоваться ей смогут жители России до 35 лет.

Бесплатно получить второе образование смогут и парни, которые отслужили в армии или отучились и не смогли устроиться на работу в течение 4 месяцев. Всего в программу по переобучению смогут попасть 150 тысяч граждан , на эти цели из бюджета выделено 8,5 миллиардов рублей.