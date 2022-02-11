Радий Хабиров оценил новые автобусы еще одного частного перевозчика Уфы

Еще 30 автобусов на уфимские улицы от частного перевозчика. Радий Хабиров сегодня оценил партию нового автотранспорта и в целом ознакомился с деятельностью одной из самых крупных коммерческих компаний региона, которая перевозит пассажиров на 13 городских регулярных маршрутах.

Давление в норме, следов алкоголя не выявлено, а значит, к работе готов. С этого кабинета начинается каждая смена. Прежде чем сесть за руль, водитель должен пройти предрейсовый медосмотр.

У нас рабочее время начинается с 5 утра. Первая смена с 5 утра, до 3 пересменка. Приходит водитель на смену, мы измеряем ему артериальное давление, пульс, температуру, алкотестер. Марина Сафронова, фельдшер

По каким параметрам дается разрешение на выезд, поинтересовался во время общения с медперсоналом и глава республики. Радий Хабиров приехал к одному из самых крупных частных перевозчиков Уфы, чтобы поближе познакомиться с деятельностью транспортной компании.

Индивидуальный предприниматель Батыров – один из немногих перевозчиков, которые остались на рынке после объявления в республике транспортной реформы. Этот частник поддержал курс региональных властей на повышение качества пассажирских услуг и обновление парка автобусов.

Главе республики демонстрируют очередную партию новых автобусов, приобретенных частным перевозчиком. Пассажирский транспорт малого класса «Форд Транзит» оснащён многочисленными инновационными функциями. Маршрутный компьютер, система ЭРА-ГЛОНАСС, автономные салонные отопители, сиденья с низкой спинкой и с поясными инерционными ремнями безопасности и не только. Всё для комфорта и безопасности водителя и пассажиров.

30 машин пригнали, комфортабельные автобусы, новые. На 209 маршрут их поставят, ПАЗики старые убрали же. Алексей Коростелёв, водитель автобуса

Сегодня компания оказывает услуги по перевозке пассажиров на 13 городских регулярных маршрутах. Увеличение подвижного состава позволит уменьшить интервал ожидания автобусов и в целом положительно скажется на транспортной ситуации.

На сегодняшний день с начала транспортной реформы нами приобретено 150 единиц подвижного состава малого класса, среднего класса. Мы сегодня представляем автобус малого класса «Форд Транзит» и средний класс МАЗ и большой класс МАЗ тоже. Фанис Батыров, руководитель транспортной компании

Согласно дорожной карте по обновлению транспорта, за три года частный перевозчик смог полностью избавиться от устаревших ПАЗов. На смену им приходят комфортабельные и современные автобусы. У ИП Батырова есть своя автомастерская и мойка. Радий Хабиров посетил учебно-тренировочный кабинет, где проходят обучение и повышают свою квалификацию водители.

Это уже долгое время у нас работающий на транспорте крупный перевозчик Фанис Фараилович Батыров. У нас были определенные разногласия, мы просили, чтобы наших стандартов работы придерживались, и все-таки после этого мы нашли понимание, работаем. Посмотрите, новые автобусы стоят. Понимаете: человек вкладывается. Когда я вижу, что человек вкладывает свои деньги в свой бизнес, это значит, во-первых, он серьезно хочет этим заниматься. У него есть опыт, и плюс он нам верит, раз он начал вкладывать. Поэтому мне очень приятно. Вот вчера мы одного перевозчика смотрели, сегодня другого перевозчика смотрим. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан