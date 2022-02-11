Радий Хабиров оценил новые автобусы еще одного частного перевозчика Уфы

Еще 30 автобусов на уфимские улицы от частного перевозчика. Радий Хабиров сегодня оценил партию нового автотранспорта и в целом ознакомился с деятельностью одной из самых крупных коммерческих компаний региона, которая перевозит пассажиров на 13 городских регулярных маршрутах.
Давление в норме, следов алкоголя не выявлено, а значит, к работе готов. С этого кабинета начинается каждая смена. Прежде чем сесть за руль, водитель должен пройти предрейсовый медосмотр.
По каким параметрам дается разрешение на выезд, поинтересовался во время общения с медперсоналом и глава республики. Радий Хабиров приехал к одному из самых крупных частных перевозчиков Уфы, чтобы поближе познакомиться с деятельностью транспортной компании.
Индивидуальный предприниматель Батыров – один из немногих перевозчиков, которые остались на рынке после объявления в республике транспортной реформы. Этот частник поддержал курс региональных властей на повышение качества пассажирских услуг и обновление парка автобусов.
Главе республики демонстрируют очередную партию новых автобусов, приобретенных частным перевозчиком. Пассажирский транспорт малого класса «Форд Транзит» оснащён многочисленными инновационными функциями. Маршрутный компьютер, система ЭРА-ГЛОНАСС, автономные салонные отопители, сиденья с низкой спинкой и с поясными инерционными ремнями безопасности и не только. Всё для комфорта и безопасности водителя и пассажиров.
Сегодня компания оказывает услуги по перевозке пассажиров на 13 городских регулярных маршрутах. Увеличение подвижного состава позволит уменьшить интервал ожидания автобусов и в целом положительно скажется на транспортной ситуации.
Согласно дорожной карте по обновлению транспорта, за три года частный перевозчик смог полностью избавиться от устаревших ПАЗов. На смену им приходят комфортабельные и современные автобусы. У ИП Батырова есть своя автомастерская и мойка. Радий Хабиров посетил учебно-тренировочный кабинет, где проходят обучение и повышают свою квалификацию водители.
Не так давно транспортная инфраструктура в регионе была крайне запущена, отметил глава Башкортостана. Но за три года ситуацию удалось серьёзно изменить. Сейчас, добавил Радий Хабиров, в республике один из самых молодых автопарков пассажирского транспорта в Приволжском федеральном округе. Средний возраст автобусов – 3-4 года.