Производители зарядных станций для электромобилей получат налоговые льготы

Еще в августе 2021 года Правительство России утвердило план развития электротранспорта в России. 10 февраля Михаил Мишустин подписал постановление о внесении зарядных станций для электромобилей в перечень объектов высокой энергетической эффективности.
Это означает, что производители таких станций получат налоговые льготы. Они смогут не платить налог на имущество, получить инвестиционный налоговый кредит и повышающие коэффициенты нормы амортизации.
Сообщается, что в Москве установлено всего 109 зарядных станций для электромобилей, но всего лишь 42 соответствуют всем стандартам.