Производители зарядных станций для электромобилей получат налоговые льготы

Еще в августе 2021 года Правительство России утвердило план развития электротранспорта в России. 10 февраля Михаил Мишустин подписал постановление о внесении зарядных станций для электромобилей в перечень объектов высокой энергетической эффективности.

Это означает, что производители таких станций получат налоговые льготы. Они смогут не платить налог на имущество, получить инвестиционный налоговый кредит и повышающие коэффициенты нормы амортизации.