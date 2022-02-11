Парковки в историческом центре Уфы хотят сделать платными

Разгрузить исторический центр Уфы от автомобилей. Чтобы добиться этого, городские власти намерены уже летом организовать платные парковки. Предполагается, что стоимость услуги будет начинаться от 40 рублей. Как столичные автолюбители отнеслись к предстоящему нововведению?
В будние дни улица Ленина в Уфе – одна из самых загруженных. И дело не только в трафике автомобилей. Пробки возникают из-за припаркованных в два ряда машин. Многие сотрудники офисов приезжают на работу на личном транспорте и оставляют его вдоль проезжей части на весь день.
С 1 июня платные парковки организуют в историческом центре Уфы, ограниченном улицами Заки Валиди, Аксакова, Революционной, Айской и Воровского. Будет создано 3700 паркомест, а стоимость будет начинаться от 40 рублей в час. Цена может вырасти в зависимости от загруженности парковки. То есть чем меньше мест останется, тем дороже они будут стоить. Все вырученные средства направят на улучшение дорожной и транспортной инфраструктуры.
По мнению экспертов, положительный эффект от платных парковок ощутят на себе, в первую очередь, пешеходы. Это также позволит развить сеть велодорожек. Чем меньше машин будет оставлено владельцами в хаотичном порядке, тем безопаснее станет для всех участников дорожного движения.
Основным способом оплаты станет мобильное приложение, но могут использоваться и альтернативные варианты, в том числе и традиционные паркоматы.
По словам городских властей, при создании платных парковок в историческом центре Уфы будет использован опыт других крупных мегаполисов России. И если пилотный проект окажется удачным, то со временем границы расширят, и количество платных парковок с 3700 машиномест увеличат до 5500.