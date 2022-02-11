Парковки в историческом центре Уфы хотят сделать платными

Разгрузить исторический центр Уфы от автомобилей. Чтобы добиться этого, городские власти намерены уже летом организовать платные парковки. Предполагается, что стоимость услуги будет начинаться от 40 рублей. Как столичные автолюбители отнеслись к предстоящему нововведению?

В будние дни улица Ленина в Уфе – одна из самых загруженных. И дело не только в трафике автомобилей. Пробки возникают из-за припаркованных в два ряда машин. Многие сотрудники офисов приезжают на работу на личном транспорте и оставляют его вдоль проезжей части на весь день.

Здесь у нас задача всё-таки не просто ввести платные парковки, а стимулировать использование общественного транспорта. То есть мы идём планомерно по транспортной реформе. С 2018 года мы стараемся улучшить качество транспортного обслуживания населения. Закупаем новые автобусы и т.д. И вот это один из этапов, один из инструментов, который нам позволит людей пересадить на общественный транспорт. Олег Хмарин, начальник управления транспорта и связи администрации г. Уфы

С 1 июня платные парковки организуют в историческом центре Уфы, ограниченном улицами Заки Валиди, Аксакова, Революционной, Айской и Воровского. Будет создано 3700 паркомест, а стоимость будет начинаться от 40 рублей в час. Цена может вырасти в зависимости от загруженности парковки. То есть чем меньше мест останется, тем дороже они будут стоить. Все вырученные средства направят на улучшение дорожной и транспортной инфраструктуры.

Здорово всё-таки, что это не концессия, а муниципалитет делает. Я думаю, как раз в этом плане хорошо, что мы не торопились. И сейчас есть возможность проанализировать опыт других городов. И то, что это будет муниципальная компания, то и благоустройство, ту же уборку снега можно будет делать из этого бюджета. И это очень здорово, что появится ресурс на эти мероприятия. Ольга Сарапулова, заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства администрации г. Уфы

По мнению экспертов, положительный эффект от платных парковок ощутят на себе, в первую очередь, пешеходы. Это также позволит развить сеть велодорожек. Чем меньше машин будет оставлено владельцами в хаотичном порядке, тем безопаснее станет для всех участников дорожного движения.

Я как водитель считаю, что нам нужна такая система парковок. Но при одном условии. Если будет поддержка и развитие общественного транспорта. Чтобы люди, оставив свои машины, могли с комфортом передвигаться в городе. Роман Виничук, житель г. Уфы

Порой бывает, негде просто поставить машину. Люди безответственно относятся к парковке. Например, поставили где-то, ушли, и она может там целый день стоять. А человеку нужно оставить машину на час, забежать по своим делам. И за счет того, что всё загружено, нет такой возможности. А это дисциплинирует. Тем более 40 рублей – это очень по-божески. Не так, как Москве, не 400 рублей. Амир Ислами, житель г. Уфы

Основным способом оплаты станет мобильное приложение, но могут использоваться и альтернативные варианты, в том числе и традиционные паркоматы.